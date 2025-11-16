Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 17 al 23 novembre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete, la settimana si apre con entusiasmo e spirito d’iniziativa. È il momento ideale per dare il via a nuovi progetti o recuperare vecchie ambizioni lasciate in sospeso. In amore, chi è in coppia potrà riscoprire la passione e la complicità, mentre i single saranno particolarmente magnetici e pronti a vivere nuove esperienze. La salute è buona, ma attenzione a non esagerare con i ritmi frenetici.

TORO:

GEMELLI:

Settimana vivace e ricca di comunicazione per i Gemelli. La curiosità e la voglia di socializzare porteranno nuove opportunità, sia sul lavoro che nella vita privata. In amore, non mancheranno sorprese: chi è in coppia potrà chiarire vecchie incomprensioni, mentre i single saranno favoriti da incontri intriganti. Attenzione solo a non disperdere le energie in troppe direzioni.

CANCRO:

Per il Cancro, questa settimana rappresenta un momento di introspezione. Le stelle invitano a rallentare e ad ascoltare di più le proprie emozioni. In amore, i rapporti stabili si rafforzano attraverso piccoli gesti di tenerezza. Sul lavoro, meglio evitare tensioni e concentrarsi su obiettivi concreti. È un periodo ideale per riposare e ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni.

LEONE:

Il Leone sarà protagonista di una settimana intensa e positiva. La fiducia in sé stessi sarà alta, e questo favorirà ogni tipo di progetto. In amore, le coppie vivranno momenti di grande sintonia, mentre i single potranno conoscere qualcuno di speciale. Il lavoro porta soddisfazioni e riconoscimenti, ma è importante mantenere la modestia e non strafare. La salute è in crescita.

VERGINE:

La Vergine avrà una settimana costruttiva e razionale. Le stelle favoriscono il lavoro di squadra e la pianificazione di nuove strategie. In amore, la calma e la pazienza saranno fondamentali per mantenere l’armonia. Chi è solo potrebbe ricevere una sorpresa da una persona conosciuta di recente. Buon periodo anche per prendersi cura del benessere e migliorare la routine quotidiana.

BILANCIA:

Per la Bilancia, i prossimi giorni porteranno equilibrio e serenità. Sul lavoro, le collaborazioni saranno favorite e potranno nascere nuove alleanze professionali. In amore, chi ha vissuto tensioni ritroverà finalmente la pace. I single potranno aprirsi a incontri piacevoli e leggeri. Ottimo momento per attività creative e per dedicarsi a passioni personali che rigenerano la mente.

SCORPIONE:

Settimana intensa e passionale per lo Scorpione. In amore, le emozioni saranno profonde e autentiche, con momenti di grande complicità. Sul lavoro, l’intuito sarà la chiave per risolvere questioni complesse. Le stelle favoriscono i cambiamenti e le trasformazioni: è il momento giusto per lasciare il passato alle spalle e concentrarsi su nuovi obiettivi.

SAGITTARIO:

Il Sagittario vivrà una settimana dinamica e ricca di stimoli. Le stelle favoriscono i viaggi, i nuovi progetti e le esperienze fuori dall’ordinario. In amore, il desiderio di libertà si farà sentire, ma chi è in coppia saprà mantenere un buon equilibrio tra indipendenza e affetto. Sul lavoro, nuove opportunità in arrivo. Energia in aumento e voglia di mettersi in gioco.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno, sarà una settimana produttiva ma impegnativa. Il lavoro richiederà concentrazione e disciplina, ma i risultati non tarderanno. In amore, è tempo di chiarimenti: chi è in coppia potrà affrontare temi importanti con maggiore serenità. I single dovranno essere più aperti alle novità. La salute è buona, ma attenzione a non trascurare il sonno e il relax.

ACQUARIO:

L’Acquario affronterà una settimana brillante e ricca di idee. In amore, le stelle portano vivacità e nuovi stimoli, con incontri interessanti per chi è solo. Sul lavoro, la creatività sarà premiata e potrebbero nascere collaborazioni originali. Le giornate centrali saranno perfette per pianificare o iniziare qualcosa di nuovo. Buona energia e tanta voglia di sperimentare.

PESCI:

Per i Pesci, la settimana sarà dedicata alla calma e alla riflessione. In amore, è il momento di parlare apertamente dei propri sentimenti. Sul lavoro, le stelle consigliano di agire con prudenza e di non lasciarsi travolgere dall’emotività. Chi ha progetti personali potrà finalmente trovare la giusta direzione. La salute è stabile, ma serve più riposo mentale.