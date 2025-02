Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2025

ARIETE:

L’amore potrebbe essere movimentato. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche sfida importante che, però, affrontata con le giuste modalità, potrebbe rivelarsi una benedizione per il futuro professionale. La fortuna, per il momento, non è dalla vostra parte ma è importante non abbattersi.

TORO:

Le stelle consigliano di essere prudente e di tenere le spese sotto controllo. In amore, i single hanno buone occasioni di avere degli incontri e di riscaldare il cuore. Attenzione alla carriera a cui dovete dedicare maggiore attenzione.

GEMELLI:

L’amore, la prossima settimana, potrebbe essere un po’ sottotono. Se hai una relazione, non aspettatevi grandi gesti romantici dal partner. Sul fronte finanziario, invece, ci sono margini per migliorare la posizione facendo, però, molta attenzione alle spese.

CANCRO:

Potrebbero ricevere piacevoli sorprese. Attenzione alla carriera: restate concentrati sui vostri obiettivi e cercate di non farvi distrarre da piccoli dettagli. Prudenza per la situazione finanziaria che potrebbe avere alti e bassi.

LEONE:

Montagna russa in amore che potrebbe farvi sentirsi leggermente spaesati non capendo totalmente la situazione. La situazione finanziaria, invece, sarà particolarmente brillante e non si esclude l’arrivo di sorprese positive.

VERGINE:

Potreste avere delle sorprese grazie all’intuito. In amore, i nati del segno potrebbero ritrovarsi davanti a qualche sfida mentre sul lavoro ci saranno occasioni per crescere. La fortuna sarà dalla vostra parte e la situazione finanziaria resterà stabile.

BILANCIA:

Dovrete avere pazienza perché la fortuna non sarà dalla vostra parte. Se, tuttavia, a lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo da superare, in amore, potrebbero esserci delle novità che potrebbero sorprendervi positivamente. L’energia, inoltre, è alle stelle e andrebbe sfruttata per portare avanti i progetti che vi interessano.

SCORPIONE:

Alti e bassi, invece, per i nati sotto il segno dello Scorpione che potrebbero ritrovarsi davanti a qualche sfida da affrontare, particolarmente interessante, sul lavoro. Amore e finanze, invece, sono più stabili anche se la situazione non è totalmente entusiasmante.

SAGITTARIO:

Settimana interessante che potrebbe riuscire a risolvere delle controversie utilizzando una grande capacità comunicativa. Tuttavia, in amore, la situazione potrebbe essere instabile ma sarà importante affrontare tutto con pazienza e calma.

CAPRICORNO:

La carriera è sempre più brillante anche se è necessario tenere ancora sotto controllo la situazione finanziaria che appare leggermente instabile. In amore, invece, ci saranno alti e bassi da affrontare senza perdere la calma..

ACQUARIO:

Qualche scossone sentimentale potrebbe rendere non serena la settimana. Sul lavoro, invece, sarete protagonisti grazie a qualche novità che vi darà la spinta per andare avanti con determinazione. La situazione finanziaria è sotto controllo ma sarà opportuno evitare spese azzardate

PESCI:

Amore turbolento anche se non accadrà nulla di tragico. Tutto, infatti, potrà essere affrontato con comprensione. Occhio alla situazione finanziaria e fate attenzione ai dettagli di un contratto o di un accordo.