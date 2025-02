Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2025

ARIETE:

La settimana si prospetta entusiasta per l’Ariete, con un carico di energia positivo che arriva da Marte. Usate questa energia per superare ostacoli sul lavoro e intraprendere nuove iniziative. In amore, l’intensità dei sentimenti sarà alta, e i single potrebbero fare incontri inaspettati. Non perdere l’occasione di fare un passo avanti nelle tue relazioni.

TORO:

Per il Toro, la settimana sarà dominata dalla serenità grazie a Venere. Concentrati sulle relazioni personali, specialmente quelle affettive. Sul lavoro, questa è una settimana ideale per fare progressi senza fretta, mantenendo un approccio pratico. La tua stabilità emotiva aiuterà anche a risolvere questioni personali con il partner.

GEMELLI:

Mercurio ti aiuterà a esprimere te stesso con chiarezza, e la settimana sarà ideale per portare avanti progetti a lungo termine. Concentrati sulla comunicazione, sia al lavoro che nelle relazioni. In amore, una conversazione sincera potrebbe portare a un chiarimento importante, rafforzando la tua relazione.

CANCRO:

La Luna ti guiderà durante questa settimana, portandoti a riflettere profondamente sui tuoi desideri e sulle tue emozioni. Affronta la settimana con calma e introspezione, specialmente per quanto riguarda le tue relazioni. In amore, potresti avere delle intuizioni che ti aiuteranno a capire meglio te stesso e il tuo partner.

LEONE:

Il Sole dona energia e vitalità al Leone, una settimana ricca di successi. Sarà il momento perfetto per metterti in evidenza e ottenere il riconoscimento che meriti, soprattutto sul lavoro. In amore, la passione sarà protagonista, ma attenzione a non essere troppo impulsivo nelle tue decisioni.

VERGINE:

Questa settimana ti invita a concentrarti sulla praticità, caro Vergine. E’ importante essere metodico nelle tue azioni, in particolare sul lavoro. Le relazioni amorose saranno forti, ma potrebbero necessitare di qualche aggiustamento per evitare incomprensioni. Con un po’ di pazienza, tutto si risolverà nel migliore dei modi.

BILANCIA:

Venere ti porta un’influenza positiva nella tua vita sentimentale. Dedicate più tempo a te stesso e alle persone che ami, risolvendo eventuali conflitti. Sul lavoro, potrebbero esserci opportunità per nuove collaborazioni, ma è importante agire con cautela e non farsi prendere dall’entusiasmo. La calma è la tua alleata.

SCORPIONE:

Cerca di essere audace e a seguire le tue intuizioni. Sarai più determinato che mai, pronto a fare il prossimo passo, sia sul lavoro che nella vita privata. In amore, la passione non mancherà, ma fai attenzione a non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Un po’ di equilibrio è quello che serve per una settimana perfetta.

SAGITTARIO:

Giove ti offre nuove opportunità questa settimana, portando con sé ottimismo e voglia di fare.Esplora nuovi orizzonti, sia a livello personale che professionale. In amore, la tua positività attirerà persone che potrebbero essere importanti nella tua vita. Non avere paura di osare e di mostrarti per quello che sei.

CAPRICORNO:

La settimana si preannuncia positiva per il Capricorno, con buone opportunità in arrivo. Concentrati sul lavoro e sulle tue ambizioni a lungo termine, ma senza trascurare la tua vita privata. In amore, la serenità e l’equilibrio saranno essenziali per una relazione duratura. Piccole attenzioni saranno apprezzate dal partner.

ACQUARIO:

Per l’Acquario, la settimana si prospetta dinamica, con possibilità di rinnovamento. Cerca di essere proattivo, sfruttando ogni occasione che si presenta, sia sul lavoro che nella vita privata. In amore, un incontro o un gesto speciale potrebbe cambiare il corso della tua relazione, portandoti verso nuove emozioni.

PESCI:

Questa settimana sarà un momento di riflessione e crescita interiore per i Pesci. Dai valore alla tua intuizione e a prendere decisioni ponderate. In amore, la complicità con il partner sarà fondamentale, mentre sul lavoro le tue capacità organizzative ti porteranno lontano. L’equilibrio sarà la chiave per affrontare al meglio le sfide.