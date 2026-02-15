Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 17 al 22 Febbraio 2026

ARIETE:

La settimana si apre con una buona carica di energia, ma sarà fondamentale gestirla con equilibrio. In amore potrebbero emergere piccoli contrasti, risolvibili con il dialogo. Sul lavoro, evita decisioni affrettate: meglio riflettere prima di agire. Da giovedì in poi, il clima migliora e porta nuove occasioni.

TORO:

Periodo di stabilità e concretezza. In questa settimana potrai rafforzare legami affettivi importanti e ritrovare serenità in famiglia. Sul lavoro, la costanza sarà premiata, anche se i risultati arriveranno gradualmente. Attenzione solo a non chiuderti troppo in te stesso.

GEMELLI:

Settimana dinamica ma impegnativa. Le idee non mancano, tuttavia sarà necessario selezionare le priorità. In amore, chiarimenti importanti porteranno maggiore serenità. Nel lavoro, organizzazione e comunicazione saranno fondamentali per evitare malintesi.

CANCRO:

Le emozioni saranno protagoniste. Potresti sentirti più sensibile del solito, ma questo ti aiuterà a comprendere meglio chi ti sta accanto. In amore, è il momento giusto per rafforzare la fiducia. Sul lavoro, attenzione ai dettagli e alle scadenze.

LEONE:

Settimana interessante ma da affrontare con calma. La voglia di emergere è forte, ma non tutti saranno pronti a seguirti. In amore, evita atteggiamenti troppo autoritari. Nel lavoro, la collaborazione sarà più efficace dell’azione solitaria.

VERGINE:

Periodo favorevole per rimettere ordine, sia nella mente che nella vita quotidiana. In amore, potrai recuperare un dialogo più sereno. Sul lavoro, la precisione sarà il tuo punto di forza, ma cerca di non essere troppo critico con te stesso.

BILANCIA:

Settimana dedicata all’equilibrio. Le relazioni richiedono attenzione e diplomazia, soprattutto a metà settimana. In ambito lavorativo, potresti dover mediare tra posizioni diverse. Mantieni la calma e tutto si risolverà.

SCORPIONE:

Le stelle portano intensità emotiva. In amore, passioni forti ma anche possibili tensioni: tutto dipende da come gestirai le emozioni. Sul lavoro, è il momento di pianificare strategie a lungo termine senza forzare i tempi.

SAGITTARIO:

Settimana vivace, con voglia di cambiamento e nuove esperienze. In amore, chi è single potrebbe fare incontri stimolanti. Nel lavoro, attenzione a non trascurare impegni già presi: l’entusiasmo va bilanciato con il senso di responsabilità.

CAPRICORNO:

Periodo di consolidamento. Le stelle favoriscono i progetti già avviati e le relazioni solide. In amore, potrai contare su maggiore stabilità. Sul lavoro, l’impegno costante porterà soddisfazioni, anche se richiederà pazienza.

ACQUARIO:

Settimana ricca di idee e intuizioni. Tuttavia, non tutte saranno subito realizzabili. In amore, il dialogo sarà essenziale per evitare incomprensioni. Nel lavoro, cerca di restare concreto e di non disperdere energie.

PESCI:

Le stelle ti rendono particolarmente intuitivo. In amore, potrai vivere momenti di grande empatia e complicità. Sul lavoro, è importante restare con i piedi per terra e non idealizzare troppo le situazioni. Buon momento per riflettere sul futuro.