Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 16 dicembre al 22 dicembre 2024

ARIETE:

Gli ultimi giorni con il Sole in Sagittario vi regalano una buona dose di energia. Venere favorevole vi aiuterà nella vita sentimentale. Si attendono buone notizie in settimana, attenzione soltanto alla Luna sfavorevole tra mercoledì e giovedì. Dedicatevi alla riflessione e alle emozioni interiori.

TORO:

Venere e Marte sono in transito sfavorevole: non è un buon momento per l’amore e molto probabilmente preferirete stare da soli. Con il dialogo costruttivo, però, si possono risolvere questi problemi transitori. Siete sotto stress e questo vi renderà un po’ impazienti. Forza e coraggio, cari amici del Toro: passerà!

GEMELLI:

Carichi di fascino e con Venere in posizione favorevole, siete pronti a vivere una settimana di emozioni piacevoli in campo sentimentale. La fine di Mercurio retrogrado porta un po’ di chiarezza dopo un periodo di confusione. Le iniziative nuove e creative sul fronte lavorativo sono le benvenute, ma attenzione a non essere troppo impulsivi.

CANCRO:

Approfittate di questo periodo di calma piatta per fare chiarezza dentro di voi e per trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Potrebbe arrivare una conferma sul lavoro e i nuovi affari sono favoriti. L’inizio settimana sarà fortunato ma l’ingresso del Sole in Capricorno potrebbe destabilizzarvi un po’ nel weekend.

LEONE:

Venere in opposizione non vi aiuta in ambito professionale. Nelle relazioni siete impulsivi, ribelli, un po’ capricciosi. Cercate di moderarvi e di adottare un atteggiamento più giocoso per evitare problemi. Giove e Mercurio favorevoli potrebbero portare buone notizie sul fronte professionale nella parte centrale della settimana

VERGINE:

In amore è tempo di riflessione: non abbiate fretta e imparate a distinguere l’attrazione amorosa da quella intellettuale e dall’affetto amicale. Evitate spese impulsive, prestate attenzione alle finanze e siate prudenti. Il transito sfavorevole di Mercurio e Giove potrebbe creare qualche problema in ambito lavorativo, ma la vostra spiccata capacità di analisi vi aiuterà ad affrontare il periodo al meglio e a uscirne vincitori

BILANCIA:

Equilibrio è la parola chiave di questa settimana, soprattutto sul fronte sentimentale e relazionale. Un cielo favorevole vi aiuta a raccogliere tante soddisfazioni e vi rende particolarmente amichevoli e propensi a intrattenere rapporti con gli altri. Affronterete le sfide con determinazione.

SCORPIONE:

Venere sfavorevole porta un po’ di tensione in campo sentimentale. Per ritrovare l’armonia in coppia, cercate di trascorrere un po’ di tempo di qualità con il partner, magari nel fine settimana con la Luna favorevole. Sarete più solitari del solito e molto stanchi.

SAGITTARIO:

La fine di Mercurio retrogrado vi permette di rilassarvi un po’. Sarà quindi una settimana di incontri e sensazioni piacevoli, ma anche di cambiamenti (potenzialmente positivi). Marte vi regala la giusta energia per affrontare la settimana, ma occhio alla Luna sfavorevole in agguato per rovinarvi il weekend.

CAPRICORNO

Luna romantica nel fine settimana: è il momento di lasciarsi andare ai sentimenti dando ascolto al cuore invece che solo alla testa. L’arrivo del Sole nel segno apre un periodo positivo. Siete pieni di energia. Sul lavoro, evitate di avere fretta e i vostri progetti andranno a buon fine.

ACQUARIO:

Con Venere del segno, l’amore è il focus principale della settimana. Siete tutti moine e sentimentalismi e le relazioni procedono serenamente. Questo è un momento molto sereno e gradevole sul fronte dei rapporti con gli altri. Marte in opposizione, però, potrebbe rendervi un po’ più stanchi del solito.

PESCI:

Non è un buon momento. In amore avete troppa fretta e vi abbandonate troppo facilmente ai sentimenti. Serve prudenza! I conti non tornano e sognate a occhi aperti: cercate di ritrovare un po’ l’equilibrio e di non abbandonarvi al pessimismo.