Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 23 dicembre al 29 dicembre 2024

ARIETE:

Sei energico, solare e divertente: nessuno potrà dirti di no! Vivrai queste feste al massimo del tuo potenziale e riuscirai a coinvolgere anche chi le odia.

TORO:

Strano per te, caro Toro, ma quest’anno vivrai le festività natalizie assolutamente sotto tono. Non hai voglia di vedere chissà quanta gente, né di abbracci e sorrisi: Grinch, sei tu?

GEMELLI:

Hai voglia di divertiti e non annoiarti durante queste festività natalizie: la tua solita energia potrebbe rischiare però di trasformarsi in impazienza. Prova a rilassarti.

CANCRO:

Questa settimana, caro Cancro, i pianeti ti daranno un po’ di tregua e fanno tornare il dolce e generoso Cancro che tutti conosciamo. Incarni proprio lo spirito natalizio.

LEONE:

Marte retrogrado nel tuo segno accentuerà quella sensazione di dubbio e disagio che avverti da tempo. Potrebbe volerci un nonnulla per accenderti: non esplodere

VERGINE:

Settimana un po’ strana per te, cara Vergine. Precisa come sei, solitamente sei abituata a mettere bocca su tutto e a gossippare a più non posso, ma quest’anno non ti va proprio. Non ti chiudere.

BILANCIA:

Venere, Marte e Mercurio tutti a favore ti renderanno pacifica e ben disposta come non mai. Vivrai queste feste con una calma e una pace interiore che aspettavi da tempo: goditela.

SCORPIONE:

Venere e Marte a sfavore non ti rendono di certo il più simpatico dello zodiaco, anzi ti sentirai irascibile e agitato. Se già le feste non sono proprio il tuo periodo preferito, con questa situazione astrale le cose si aggravano: prova a non esplodere.

SAGITTARIO:

Non hai più voglia di stare a sentire le paranoie degli altri, ma solo le tue. Hai voglia di esprimere la tua opinione e lo farai a chiunque te lo chiederà.

CAPRICORNO

Queste festività natalizie, caro Capricorno, saranno per te all’insegna della bellezza interiore. Hai voglia di riscoprirti e di discutere solo di temi alti, soprattutto l’amore.

ACQUARIO:

Venere nel tuo segno amplifica il mood della scorsa settimana: vuoi stare tra la gente, divertirti e non pensare a nulla. Sei l’anima della festa.

PESCI:

Questa settimana per te, caro Pesci, sarà noiosa come poche. I parenti, i regali indesiderati o sbagliati e chissà che altro smorzeranno la tua verve simpatica: non sbadigliare troppo.