Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 16 al 22 giugno 2025

ARIETE:

Settimana importante per il lavoro con una buona notizia in arrivo che potrà dare una svolta alla vostra posizione. Fondamentale sarà la vostra determinazione nel raggiungere determinati obiettivi. In amore, invece, ci sarà ancora un po’ di nervosismo ma sarà importante evitare scontri cercando, in compenso, il dialogo.ore.

TORO:

Occasioni lavorative in arrivo ma per riuscirà a coglierle sarà importante aprire la mente a nuove avventure. Le coppie, dopo un periodo particolare, avranno la possibilità di ritrovare la complicità mentre i single potranno vivere belle emozioni durante il fine settimana ma sarà necessario uscire e procurarsi anche le occasioni di conoscenza.

GEMELLI:

Ottimo periodo per chi, in amore, ha vissuto un periodo di crisi. Le stelle vi daranno la possibilità di riavvicinarvi a persone importanti. Favoriti anche i chiarimenti.

CANCRO:

Sarà una settimana in cui sarà importante cercare un equilibrio tra esigenze personali e familiari. Attenzione al portafoglio ed evitate acquisti impulsivi. Sul piano sentimentale, sarà importante lasciarsi andare alle emozioni per vivere piacevoli momenti.

LEONE:

Settimana decisiva per chi punta alla carriera ma sarà importante mantenere la concentrazione. In campo sentimentale, se ci sono situazioni in sospeso, sarà importante risolverle. Lunedì e giovedì saranno giornate particolarmente favorevoli.

VERGINE:

Momento importante per definire la propria posizione lavorativa. Chi è in coppia, la settimana è importante per fare progetti.

BILANCIA:

Settimana nervosa in cui sarà importante evitare i conflitti in famiglia o con il partner. Sul lavoro, invece, sarà necessario trovare più coraggio per portare avanti le proprie idee o i propri progetti.

SCORPIONE:

Sfrutta l’intuito per prendere decisioni importanti sul lavoro mentre in amore arriva il momento di chiudere un ciclo. Le stelle, in questa settimana, ti aiutano a lasciare andare le persone che non vanno più bene nella tua vita.

SAGITTARIO:

Chiarezza e sincerità fanno sa sempre parte del tuo vocabolario ma queste settimana faranno parte della tua quotidianità. Se ci sono problemi con il partner, non c’è bisogno di rimandare la conversazione le stelle, infatti, offrono la possibilità di risolvere subito la situazione.

CAPRICORNO:

Settimana particolarmente costruttiva durante la quale ci sarà il tempo da dedicare ai progetti e alle persone che amate. Favoriti i rapporti con il Toro e la Vergine.

ACQUARIO:

Sarà una settimana in cui le persone del segno si sentiranno divisi a metà tra il desiderio di libertà e quello di trovare un equilibrio familiare. Sul lavoro arriverà una proposta particolare: la parola chiave sarà lasciarsi andare per coglierla al volo.

PESCI:

Grandi possibilità di crescere ma anche di grande emotività in una settimana in cui la Luna aiuterà a fare chiarezza su un rapporto che non è del tutto chiaro. In ambito professionale, determinazione e organizzazione saranno le armi vincenti.