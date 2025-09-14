Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 15 al 21 settembre 2025

ARIETE:

Settimana intensa, in cui sarà fondamentale dosare bene le energie. I primi giorni potrebbero risultare pesanti a causa di una Luna dissonante che crea malintesi nei rapporti personali. Sul lavoro, qualche ritardo potrebbe generare frustrazione, ma già da giovedì le cose migliorano. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto: chi è in coppia deve evitare di imporre il proprio punto di vista. Il weekend favorisce il recupero emotivo..

TORO:

Il cielo premia la determinazione. Dopo alcune settimane complesse, finalmente arriva un po’ di stabilità. L’amore torna protagonista, soprattutto per i single che potrebbero vivere un incontro significativo tra sabato e domenica. Sul fronte lavorativo si consiglia prudenza con le spese e riflessione prima di prendere impegni importanti. È un buon momento per prendersi cura del proprio corpo.

GEMELLI:

L’oroscopo della settimana segnala un periodo utile per risolvere vecchie questioni in sospeso. Il dialogo sarà la chiave per superare alcune tensioni nate negli ultimi giorni. Attenzione a non essere troppo critici con il partner. In ambito professionale arrivano risposte che si aspettavano da tempo. L’umore migliora già a metà settimana.

CANCRO:

È tempo di agire. Le stelle ti spingono a uscire dalla tua zona di comfort, soprattutto in ambito lavorativo. Un’occasione interessante potrebbe arrivare da una persona conosciuta di recente. In amore è il momento di rinnovare le emozioni: chi è in crisi deve decidere se continuare o chiudere definitivamente. Le giornate centrali della settimana sono le più produttive.

LEONE:

Non tutto va come previsto, ma la tua forza di volontà ti permette di superare ogni ostacolo. In ambito sentimentale è importante non cedere all’orgoglio: ascolta chi ti sta vicino. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli e massima concentrazione. Venerdì e sabato possono portare buone notizie per chi cerca nuove opportunità.

VERGINE:

La tua lucidità mentale è al massimo: sfrutta questa fase per pianificare il futuro. L’amore vive un momento di riflessione, utile per comprendere meglio i bisogni reciproci. A livello professionale potresti ricevere una proposta interessante o un incarico inaspettato. Energia in aumento da giovedì.

BILANCIA:

Le emozioni dominano la scena. È una settimana ideale per chiarire malintesi, ma bisogna essere sinceri e non cercare di compiacere tutti. In amore è tempo di confronti, soprattutto se qualcosa è stato taciuto troppo a lungo. Il lavoro porta piccoli successi, ma servirà ancora pazienza. Weekend da dedicare al relax.

SCORPIONE:

La determinazione è la tua arma vincente. L’oroscopo settimanale ti invita a usare questa qualità per chiudere conti in sospeso, specialmente in ambito economico. In amore, chi è solo da tempo potrebbe sentire il desiderio di ricominciare. Energia alta e spirito combattivo.

SAGITTARIO:

Un cielo che incoraggia il cambiamento. È il momento ideale per voltare pagina e iniziare qualcosa di nuovo. Il lavoro offre spunti interessanti, ma bisogna crederci fino in fondo. In amore serve maggiore chiarezza: chi gioca su più fronti rischia di perdere tutto. Attività fisica consigliata per mantenere l’equilibrio.

CAPRICORNO:

Ritorna la voglia di stabilità. Le stelle indicano un lento ma costante miglioramento, soprattutto in ambito finanziario. In amore, chi ha superato una crisi ora può ricostruire su basi più solide. Il lavoro richiede ancora impegno, ma presto arriveranno i frutti. Weekend favorevole per rapporti familiari.

ACQUARIO:

Le idee non ti mancano, ma manca ancora un piano concreto. La settimana spinge verso l’organizzazione e il realismo. In amore ci sono delle ombre da chiarire, ma nulla di insormontabile. Il consiglio è quello di non isolarsi. Attenzione alla salute: stanchezza e distrazioni possibili nei primi giorni.

PESCI:

Creatività e intuizione ti guidano. È un periodo fertile per chi lavora in ambito artistico o creativo. L’amore può riservare sorprese, soprattutto se si è pronti a lasciarsi andare. Chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single devono aprirsi di più al nuovo. Energia in aumento da mercoledì.