Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 13 al 19 ottobre 2025

ARIETE:

Questa settimana porta un vento di rinnovamento. Gli Ariete sentono il bisogno di uscire da schemi rigidi e cercare nuovi stimoli. In amore ci possono essere incontri interessanti per chi è single, mentre nelle coppie cresce il desiderio di pianificare il futuro. Sul lavoro, qualche sfida richiede sangue freddo, ma la determinazione non manca.

TORO:

Per i Toro si apre una fase più stabile rispetto alle settimane precedenti. Le relazioni affettive si rafforzano, soprattutto se c’è stata qualche incomprensione. È il momento giusto per chiarire e ritrovare armonia. Nel lavoro arrivano conferme e la possibilità di consolidare un progetto. Attenzione però alle spese impulsive: meglio programmare.

GEMELLI:

I Gemelli vivono giornate movimentate. La voglia di cambiare è forte, ma occorre ponderare le scelte per non cadere nella fretta. In amore cresce la curiosità e la possibilità di nuovi flirt, ma le storie superficiali potrebbero non bastare. Professione in fermento: idee creative portano buoni frutti se concretizzate con metodo.

CANCRO:

Il Cancro ritrova sicurezza emotiva. Le stelle aiutano chi vuole rafforzare un legame o aprire il cuore a nuove esperienze. Alcuni nodi professionali vengono sciolti, portando sollievo e nuove prospettive. Attenzione solo a non lasciarsi prendere troppo dalle preoccupazioni familiari: serve equilibrio tra doveri e desideri.

LEONE:

Settimana di energia e orgoglio per il Leone. Le stelle offrono grande carica e la possibilità di recuperare terreno in questioni lavorative. In amore, la passione si riaccende, ma bisogna evitare atteggiamenti troppo autoritari con il partner. Per chi è single, ottime occasioni sociali permettono di brillare.

VERGINE:

Per la Vergine arriva un periodo di chiarezza. Chi ha lavorato con costanza vede finalmente i primi riconoscimenti. In amore ci sono possibilità di dialogo costruttivo: chi ha vissuto tensioni potrà ricucire. La salute richiede attenzione: meglio non trascurare i segnali del corpo e concedersi pause di relax.

BILANCIA:

Le energie della settimana favoriscono i nati in Bilancia. Si apre una fase di equilibrio interiore che consente di affrontare meglio sfide amorose e lavorative. Le coppie trovano maggiore complicità, mentre i single si sentono pronti a mettersi in gioco. Il lavoro porta nuove idee, con chance di crescita a medio termine.

SCORPIONE:

Lo Scorpione vive giorni intensi e ricchi di emozioni. Le relazioni diventano più profonde e ci può essere il desiderio di fare scelte importanti. Sul lavoro emergono opportunità che richiedono coraggio, ma la determinazione non manca. Attenzione solo a non esagerare con la testardaggine.

SAGITTARIO:

Avventura e curiosità caratterizzano la settimana del Sagittario. Chi ha un legame stabile sente il bisogno di ravvivarlo con nuove esperienze. I single hanno voglia di socializzare e potrebbero incontrare persone stimolanti. Nel lavoro arrivano novità improvvise: è il momento di coglierle al volo

CAPRICORNO:

Il Capricorno entra in un periodo più solido. Amore e famiglia diventano centrali e si riscopre il valore delle piccole attenzioni. Professionalmente si rafforzano collaborazioni importanti e si gettano basi per progetti futuri. Anche la fortuna dà un piccolo segnale, soprattutto sul piano economico.

ACQUARIO:

Settimana dinamica per l’Acquario, con idee innovative che trovano terreno fertile. In amore c’è voglia di libertà, ma anche il desiderio di autenticità nei rapporti. Sul lavoro, un progetto creativo prende forma, anche se non mancano ostacoli burocratici. È il momento di credere di più in se stessi.

PESCI:

I Pesci vivono giornate emotive, con sensibilità accentuata. Le stelle invitano a non chiudersi, ma a condividere pensieri e paure con chi sta vicino. In amore ci sono possibilità di incontri intensi, mentre il lavoro chiede concentrazione per non perdere di vista gli obiettivi. Una buona occasione può aprirsi verso fine settimana.