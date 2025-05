Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 12 al 18 maggio 2025

ARIETE:

Per l’Ariete, la settimana sarà energica ma anche piena di decisioni importanti. Non mancheranno tensioni nei rapporti lavorativi, ma con grinta riuscirete a superarle. In amore, chi cerca chiarezza potrà trovarla.

TORO:

Settimana intensa per il Toro. Il consiglio è quello di non intestardirsi su questioni inutili. In campo sentimentale, potreste vivere una fase di recupero, soprattutto se c’è stato un recente allontanamento.

GEMELLI:

I Gemelli vivranno giorni movimentati. Tante idee e spostamenti imprevisti renderanno la settimana entusiasmante. Attenzione però a non disperdere energie: concentratevi su ciò che conta davvero, anche in amore.

CANCRO:

Il Cancro avrà bisogno di rassicurazioni. Alcuni nodi affettivi potranno essere sciolti grazie a un dialogo aperto. Sul lavoro, non temete i cambiamenti: saranno alla vostra portata e porteranno miglioramenti.

LEONE:

Settimana positiva per il Leone. Il Sole vi sostiene e vi dà carica. In amore sarete irresistibili, mentre nel lavoro arriveranno conferme importanti. Solo attenzione a non farvi travolgere dall’orgoglio.

VERGINE:

La Vergine vivrà una settimana di riflessioni. È importante non agire d’impulso. Le stelle suggeriscono di mettere ordine nei pensieri prima di fare scelte definitive, anche nei sentimenti.

BILANCIA:

Settimana dinamica per la Bilancia. Le occasioni non mancheranno, ma sarà fondamentale mantenere un certo equilibrio. In amore, le coppie solide rafforzeranno il legame; i single potrebbero fare incontri stimolanti.

SCORPIONE:

Lo Scorpione affronterà giornate di sfide. Qualcosa potrebbe non andare come previsto, ma reagire con lucidità sarà la chiave. In amore, pazienza e fiducia vi aiuteranno a superare piccoli contrasti.

SAGITTARIO:

Il Sagittario sarà spinto a mettersi in gioco. Le opportunità, soprattutto lavorative, non mancheranno. In amore, chi è single potrebbe vivere un colpo di fulmine, mentre le coppie avranno voglia di progettare.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno si prospetta una settimana di concretezza. I progetti di lunga data possono finalmente dare i primi frutti. In amore, chi ha saputo seminare bene vedrà crescere un legame forte..

ACQUARIO:

L’Acquario sentirà forte il desiderio di innovare. Giornate favorevoli per chi vuole cambiare ambiente o lanciarsi in nuove iniziative. In amore, attenzione a non dare nulla per scontato.

PESCI:

I Pesci vivranno una settimana romantica e intuitiva. È il momento ideale per seguire l’ispirazione e dare spazio alla creatività. In amore, dolcezza e sensibilità vi aiuteranno a rafforzare le relazioni.