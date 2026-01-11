Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 12 al 18 Gennaio 2026

ARIETE:

La settimana si presenta dinamica e stimolante. Marte ti rende intraprendente e deciso, soprattutto sul lavoro, dove potresti ricevere una proposta o un incarico che richiede coraggio. In amore, è il momento di chiarire eventuali incomprensioni: il dialogo sincero sarà la chiave per ritrovare l’armonia. Attenzione allo stress nel fine settimana.

TORO:

Venere favorevole porta serenità nei rapporti affettivi. Le coppie consolidate vivono momenti di complicità, mentre i single possono fare incontri interessanti. Sul lavoro, invece, serve prudenza: evita spese impulsive e valuta bene ogni decisione economica. Il weekend è ideale per dedicarti al relax.

GEMELLI:

CANCRO:

Periodo di introspezione. Le stelle ti invitano a rallentare e a prenderti cura di te stesso. Sul lavoro, evita confronti diretti e rimanda le discussioni più delicate. In ambito sentimentale, chi vive una relazione stabile sente il bisogno di maggiore sicurezza emotiva.

LEONE:

Settimana positiva e ricca di energia. Il Sole ti sostiene e ti rende protagonista, soprattutto in ambito professionale. È un buon momento per avanzare richieste o proporre nuove idee. In amore, la passione è in crescita, ma attenzione a non essere troppo autoritario.

VERGINE:

Organizzazione e precisione sono i tuoi punti di forza in questi giorni. Sul lavoro riesci a gestire al meglio anche le situazioni più complesse. In amore, però, potresti risultare troppo critico: cerca di essere più comprensivo e di lasciare spazio alle emozioni.

BILANCIA:

Le stelle parlano di equilibrio da ritrovare. Alcune tensioni, soprattutto lavorative, potrebbero metterti alla prova. È importante non perdere la calma e mantenere un atteggiamento diplomatico. In amore, piccoli gesti possono rafforzare il legame e riportare serenità.

SCORPIONE:

Settimana intensa, carica di emozioni profonde. Sei determinato e pronto a chiudere situazioni che non ti soddisfano più. Sul lavoro, una scelta importante potrebbe cambiare le prospettive future. In amore, passione e gelosia vanno tenute sotto controllo.

SAGITTARIO:

Il desiderio di libertà e cambiamento è forte. Le stelle favoriscono viaggi, spostamenti e nuove esperienze formative. Sul lavoro, nuove idee prendono forma, mentre in amore senti il bisogno di maggiore spazio personale. Chiarezza e sincerità evitano fraintendimenti.

CAPRICORNO:

Periodo di costruzione e stabilità. Sei concentrato sugli obiettivi a lungo termine e pronto a fare sacrifici pur di raggiungerli. In ambito professionale arrivano segnali incoraggianti. In amore, la concretezza rafforza i legami, anche se serve più romanticismo

ACQUARIO:

PESCI:

Sensibilità e intuizione guidano le tue scelte. Le stelle favoriscono la crescita interiore e il recupero emotivo. Sul lavoro, fidati del tuo istinto, soprattutto nelle collaborazioni. In amore, dolcezza e ascolto rafforzano il rapporto, rendendo il weekend particolarmente romantico.