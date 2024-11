Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 11 novembre al 17 novembre 2024

ARIETE:

Emozioni alle stelle questa settimana, caro Ariete. Mercurio ti stuzzica mentre Saturno cerca di tenerti con i piedi per terra, chi seguirai? Io consiglio una giusta via di mezzo.

TORO:

Saturno ti porterà all’introspezione, soprattutto su progetti e legami: non agire d’istinto. La tensione emotiva potrebbe giocarti brutti scherzi.

GEMELLI:

Settimana un po’ complicata, Gemelli, in bilico tra voglia di fare e decisioni da prendere. Non avere fretta e sii calcolatore.

CANCRO:

Il cambiamento è in arrivo, ma questa volta tu sarai pronto ad accoglierlo e abbracciarlo come mai prima. La tua vita cambierà, ma sarai tu a scriverne i capitoli.

LEONE:

Stabilità e ambizione camminano a braccetto, caro Leone. Lavora sui tuoi progetti e fai in modo di realizzarli esattamente in linea con quelli fatti nella tua testa. Non ti accontentare.

VERGINE:

Prima parte della settimana abbastanza introspettiva, cara Vergine. Provi a mettere ordine nella tua testa, ma questo sarà pronto solo alla fine della settimana: è la resa dei conti.

BILANCIA:

Questa settimana ti troverai in bilico tra voglia di andare avanti e desiderio di restare dove sei. Cos’è meglio per te in questo momento, cara Bilancia? Fai fare al caso.

SCORPIONE:

Momento introspettivo per quanto riguarda le relazioni, caro Scorpione. Dai un peso specifico ad ogni persona che fa parte della tua vita e chiediti: “Merita di restare?” Poi fai da te.

SAGITTARIO:

L’energia questa settimana non ti manca mica, caro Sagittario. Marte ti porta tantissima voglia di fare, anzi di strafare: prova a non cedere sempre all’impulso e scegli con cura quando agire.

CAPRICORNO:

Finalmente una settimana tranquilla, Capricorno! Ti sentirai come se stessi camminando tra le nuvole e il ritorno di Saturno diretto non può che ampliare questa sensazione: goditela.

ACQUARIO:

Riconsidera alcuni aspetti della tua vita, soprattutto dell’emotività. Rivedi le tue priorità e i tuoi obiettivi, poi con calma prederai delle decisioni. Goditi la leggerezza del weekend.

PESCI:

Cari Pesciolini, dopo l’insofferenza della scorsa settimana torna a splendere il sole. C’è armonia in tutto quello che fate: godetevela.