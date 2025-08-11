Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 11 al 27 Agosto 2025

ARIETE:

Questa settimana sarà caratterizzata da una forte carica di energia e motivazione. La presenza di Mercurio nel vostro segno favorisce la comunicazione e le relazioni interpersonali. È un momento ideale per avviare nuovi progetti o per rafforzare i legami esistenti. Tuttavia, attenzione a non lasciarvi sopraffare dalla fretta, perché Marte potrebbe portare impulsività. La chiave per un successo duraturo risiede nel mantenere un equilibrio tra azione e riflessione

TORO:

Affrontere alcune sfide legate alla sfera emotiva e finanziaria. La Luna in aspetto favorevole favorisce le relazioni familiari e i rapporti affettivi, portando conforto e serenità. È un buon momento per pianificare investimenti o per rivedere le strategie lavorative. La pazienza sarà la vostra alleata migliore, permettendovi di superare eventuali ostacoli con calma e determinazione.

GEMELLI:

Questa settimana si prospetta molto dinamica. La presenza di Mercurio nel segno rafforza le capacità comunicative e l’attrattiva sociale. È il momento ideale per stringere nuove alleanze o per approfondire rapporti già esistenti. Sul fronte lavorativo, le idee innovative verranno premiate, ma attenzione alle distrazioni. La flessibilità sarà fondamentale per sfruttare al massimo le opportunità che arriveranno.

CANCRO:

Le stelle suggeriscono un periodo di introspezione e di rafforzamento dei legami affettivi. La Luna in aspetto positivo favorisce le emozioni profonde e la comprensione reciproca. È un momento propizio per dedicarsi a se stessi e alle proprie passioni, ma anche per chiarire eventuali malintesi con il partner o i familiari. La sensibilità sarà la vostra arma vincente per affrontare eventuali difficoltà.

LEONE:

Settimana di grandi opportunità. La presenza di Sole e Mercurio nel settore professionale stimola la creatività e la voglia di emergere. È il momento di mettere in mostra le proprie capacità e di affrontare nuove sfide con entusiasmo. Tuttavia, attenzione all’orgoglio, che potrebbe ostacolare alcune trattative. Con pazienza e determinazione, i risultati arriveranno.

VERGINE:

Sarete chiamati a mettere ordine nelle proprie idee e nei propri obiettivi. La posizione favorevole di Mercurio permette di pianificare con attenzione e di stabilire priorità. È un buon momento per rivedere i piani di lavoro e per dedicarsi alla crescita personale. La costanza e l’attenzione ai dettagli saranno le armi vincenti per superare eventuali ostacoli.

BILANCIA:

Settimana sarà ricca di incontri e di occasioni di confronto. La posizione di Venere favorisce i rapporti sociali e le relazioni amorose. È un momento propizio per rafforzare amicizie o per iniziare nuove collaborazioni. La diplomazia sarà il vostro punto di forza, permettendovi di risolvere eventuali tensioni con eleganza e tatto.

SCORPIONE:

Vi troverete a riflettere su aspetti profondi della propria vita. La presenza di Plutone nel segno favorisce le trasformazioni interiori e la crescita personale. È un periodo di rinnovamento, in cui è importante lasciar andare ciò che non serve più. La forza interiore sarà la vostra migliore alleata per affrontare le sfide e per emergere più forti.

SAGITTARIO:

Il periodo è all’insegna dell’ottimismo e della voglia di esplorare. La posizione di Giove favorisce i viaggi, le nuove esperienze e l’apprendimento. È il momento di aprirsi a nuove idee e di affrontare con entusiasmo qualsiasi novità. La spontaneità vi aiuterà a superare eventuali ostacoli con leggerezza.

CAPRICORNO:

Vi concentrerete sulla stabilità e sulla realizzazione di obiettivi concreti. La presenza di Saturno nel settore lavorativo spinge a mettere in atto strategie solide e a mantenere la disciplina. È un buon momento per fare il punto della situazione e per pianificare a lungo termine. La costanza e la pazienza saranno fondamentali per ottenere risultati duraturi

ACQUARIO:

La settimana sarà ricca di spunti creativi e di ispirazione. La posizione di Urano incoraggia l’innovazione e il pensiero fuori dagli schemi. È il momento di mettere in pratica idee nuove e di sperimentare approcci diversi. La capacità di adattarsi rapidamente sarà la chiave per sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno.

PESCI:

Vi troverete a vivere un periodo di introspezione e di crescita spirituale. La presenza di Nettuno nel segno intensifica la sensibilità e il desiderio di connessione con il mondo interiore. È un momento favorevole per dedicarsi alla meditazione, alla creatività e alle attività che alimentano l’anima. La fiducia nelle proprie intuizioni sarà fondamentale per navigare questa settimana.