Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 10 Novembre al 16 Novembre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete, questa settimana sarà caratterizzata da grande determinazione. In campo professionale, si aprono nuove possibilità di crescita: attenzione però a non farsi travolgere dall’impulsività. In amore, chi è in coppia sentirà il bisogno di rinnovare la passione, mentre i single potrebbero vivere un incontro inaspettato che li sorprenderà. Sul piano fisico, è importante non trascurare il riposo: lo stress accumulato potrebbe farsi sentire.

TORO:

Il Toro vivrà una settimana positiva, anche se con qualche momento di tensione. In amore, la serenità potrà tornare grazie a un dialogo sincero e profondo. Sul lavoro, le giornate centrali saranno decisive per ottenere un riconoscimento atteso da tempo. È un buon momento per pianificare il futuro e lasciarsi alle spalle vecchie abitudini che non portano più beneficio. La salute è in miglioramento, ma serve costanza nello stile di vita.

GEMELLI:

Settimana movimentata per i Gemelli, con stimoli e cambiamenti improvvisi. La mente sarà vivace e pronta a nuove idee: ottimo periodo per chi lavora nella comunicazione o nelle relazioni pubbliche. In amore, attenzione a non creare malintesi per eccessiva impulsività. Le giornate di giovedì e venerdì porteranno una ventata di ottimismo. È il momento giusto per concedersi un po’ di svago.

CANCRO:

Per il Cancro, i giorni di questa settimana porteranno introspezione e desiderio di maggiore equilibrio emotivo. In campo sentimentale, la Luna favorevole aiuta a ritrovare armonia con il partner. Sul lavoro, possibili tensioni con colleghi o superiori, ma tutto si risolverà con diplomazia e pazienza. Attenzione all’alimentazione e al sonno: il corpo chiede più cura e tranquillità.

LEONE:

Settimana energica e brillante per il Leone. In amore, chi è in coppia potrà riscoprire il piacere della complicità, mentre i single saranno particolarmente magnetici e pronti a nuove avventure. Sul lavoro, arriva una conferma importante che rafforzerà la fiducia in sé stessi. L’energia sarà alta e permetterà di affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione.

VERGINE:

Per la Vergine, i giorni di questa settimana saranno dedicati all’organizzazione e alla riflessione. Il lavoro richiederà precisione, ma anche capacità di adattamento. In amore, ci sarà bisogno di maggiore ascolto reciproco: piccoli gesti di affetto potranno rafforzare il legame. La salute migliora se si riesce a staccare la mente dai pensieri e concedersi momenti di relax.

BILANCIA:

La Bilancia vivrà una settimana di equilibrio ritrovato. In amore, le tensioni recenti potranno essere superate grazie alla comprensione e al dialogo. Sul lavoro, arrivano nuove opportunità che meritano di essere valutate con attenzione. Le giornate centrali della settimana saranno ideali per prendere decisioni importanti. Ottimo momento anche per prendersi cura del proprio benessere psicofisico.

SCORPIONE:

Settimana intensa per lo Scorpione, che sentirà il desiderio di cambiamento. In amore, le emozioni saranno profonde e autentiche: chi è in coppia vivrà momenti di grande intimità. Sul lavoro, potrebbero arrivare novità improvvise, ma sarà necessario restare concentrati per coglierne i vantaggi. L’energia sarà forte, ma va canalizzata in modo costruttivo per evitare tensioni.

SAGITTARIO:

Per il Sagittario, questa settimana porta entusiasmo e spirito d’iniziativa. È il momento ideale per iniziare nuovi progetti o consolidare collaborazioni professionali. In amore, i single saranno favoriti: le stelle portano incontri leggeri ma intriganti. Chi è in coppia potrà riscoprire la gioia di condividere. Attenzione solo a non strafare: serve anche un po’ di riposo.

CAPRICORNO:

Il Capricorno affronterà una settimana produttiva, ma impegnativa. Il lavoro richiede concentrazione e disciplina, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore, meglio evitare discussioni inutili: la calma sarà la migliore alleata. La salute è buona, ma serve equilibrio tra doveri e tempo libero. Le giornate di mercoledì e giovedì porteranno soddisfazioni inattese.

ACQUARIO:

Settimana creativa e piena di stimoli per l’Acquario. L’amore sarà movimentato, con emozioni improvvise e incontri curiosi. Sul lavoro, nuove idee potrebbero trasformarsi in progetti interessanti. È un buon momento per ampliare la propria rete di contatti e sperimentare. La salute è in crescita, ma attenzione agli sbalzi d’umore dovuti allo stress.

PESCI:

Per i Pesci, la settimana sarà dedicata alla calma e all’ascolto interiore. In amore, chi ha vissuto tensioni potrà finalmente chiarire e ritrovare serenità. Sul lavoro, piccoli ritardi o imprevisti non devono scoraggiare: la costanza premierà. La salute è buona, ma è consigliabile non esagerare con gli impegni per evitare stanchezza mentale.