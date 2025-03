Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 10 marzo al 16 marzo 2025

ARIETE:

Marte nel segno porta nuovo slancio donando energia, passione e determinazione. Sul lavoro potresti sentirti particolarmente motivato a perseguire i tuoi obbiettivi, in amore, invece, la tua impulsività potrebbe creare qualche frizione inutile quindi cerca di essere più riflessivo ed attento a ciò che il partner a da dire.

TORO:

Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale Venere in Acquario porterà a riflettere sulla vostra vita emotiva ed a riconsiderare alcune delle vostre relazioni affettive. Giornate ottime per risolvere conflitti affettivi e stabilire nuove priorità, attenzione alle discussioni con i colleghi per troppa impulsività concentrati su ciò che vuoi veramente dalla vita.

GEMELLI:

Mercurio influenzerà tantissimo i nati del segno portandoli ad una revisione profonda sui progetti, le comunicazioni e le relazioni interpersonali. Nella vita sentimentale cerca di evitare discussioni inutili e se ci sono stati dei contrasti è il momento di fare chiarezza, sul lavoro è tempo di rivedere le vostre strategie per ripartire più forti di prima.

CANCRO:

Giornate ottime per la riflessione personale e per fare un viaggio introspettivo, potresti sentirti sopraffatto da responsabilità e obblighi e questo anche con riguardo alla famiglia ed alla carriera, in amore tuttavia cerca di essere più aperto e comunicativo mentre sul lavoro è il momento di riflettere sulle scelte da fare.

LEONE:

L’oroscopo settimanale con le previsioni dal 10 al 16 marzo 2025 rivela che la settimana si preannuncia brillante grazie alla Luna Piena sarà un periodo di grandi rinascite e riscoperte. In amore cerca di non esprimere i tuoi sentimenti in maniera esagerata e forte ma soprattutto cerca di essere chiaro per evitare tensioni.

VERGINE:

Mercurio la prossima settimana influenzerà profondamente i nati del segno portandoli a riflettere su loro stessi. Per quanto riguarda l’amore e le dinamiche familiari potrebbero tornare alla luce conflitti irrisolti, mentre invece sul lavoro è possibile la precisione e l’attenzione ai dettagli saranno fondamentali per l’ottima riuscita di un progetto.

BILANCIA:

Sarete tentati ad esplorare nuovi orizzonti grazie a Venere in Acquario che vi stimolerà soprattutto nel campo degli affetti. Sul fronte sentimentale, infatti, sarà una settimana che vi invita a fare chiarezza sui vostri sentimenti, sul lavoro fidatevi del vostro intuito ma attenti a Mercurio.

SCORPIONE:

Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale, i nati del segno saranno chiamati a fare delle importanti riflessioni sia dal punto di vista privato e sentimentale che da quello lavorativo, Marte stimola il rinnovamento mentre Mercurio potrebbe convincerti di rivalutare le scelte fatte in passato. Nel lavoro pronti alla svolta.

SAGITTARIO:

Settimana più che positiva su tutti i fronti grazie soprattutto a Marte che favorisce il dialogo sia in famiglia che sul lavoro. Ed a proposito di lavoro attenzione a non sottovalutare i dettagli e cercate di non perdere di vista gli aspetti più importanti.

CAPRICORNO:

Giornate perfette per riflettere e pensare alle prossime scelte da compiere ma non per agire soprattutto dal punto di vista economico. Premiati sul lavoro dedizione e spirito pratico mentre in amore parlate con chiarezza.

ACQUARIO:

L’oroscopo settimanale prevede che i nati del segno avranno una grande spinta verso l’indipendenza grazie soprattutto a Venere in Acquario. Sul lavoro attenzione alle scelte impulsive mentre in amore cerca di non idealizzare troppo la persona che hai accanto.

PESCI:

Si sentiranno particolarmente sensibili nei prossimi giorni ed avranno bisogno di esprimere la loro creatività e spiritualità. In amore puntate tutto sulla chiarezza e sul dialogo mentre sul lavoro è tempo della revisione dei vostri progetti per il futuro