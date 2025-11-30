Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 1 al 7 dicembre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete, dicembre inizia con un’esplosione di energia. Le stelle ti rendono più determinato e desideroso di azione. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante o la possibilità di dimostrare il tuo valore. In amore, la passione torna protagonista: il weekend sarà intenso per chi vive una relazione. Chi è single potrebbe fare un incontro travolgente che cambia l’umore.

TORO:

Il Toro apre il mese con maggiore serenità. Dopo settimane faticose, ora puoi rallentare e ritrovare il piacere delle piccole cose. In amore, le stelle favoriscono la comunicazione: chiarimenti e riavvicinamenti sono possibili. Sul lavoro, non tutto è definito, ma le novità in arrivo saranno promettenti. Domenica porta una ventata di leggerezza e voglia di relax.

GEMELLI:

Settimana dinamica e brillante per i Gemelli. La tua mente corre veloce e hai mille idee da realizzare. Sul piano professionale, potresti ricevere un’offerta o un contatto utile per il futuro. In amore, torna il dialogo e cresce la voglia di condividere. Se sei single, potresti incontrare una persona stimolante. Il weekend sarà ideale per viaggiare o fare nuove esperienze.

CANCRO:

Per il Cancro, l’inizio di dicembre invita alla calma. È una settimana utile per sistemare questioni familiari e mettere ordine nei pensieri. In amore, serve più ascolto: evita di chiuderti in te stesso e prova a comunicare ciò che senti. Sul lavoro, le stelle premiano la costanza e l’impegno. Il fine settimana porterà un senso di pace e stabilità emotiva.

LEONE:

Il Leone torna finalmente protagonista. Dopo un periodo di incertezze, ritrovi fiducia in te stesso e voglia di metterti in gioco. In amore, le stelle favoriscono incontri passionali e chiarimenti nelle coppie. Sul lavoro, una nuova collaborazione o un progetto ambizioso potrebbe partire con il piede giusto. Domenica sarà una giornata perfetta per recuperare energia e gratificazione personale.

VERGINE:

Per la Vergine, la settimana è costruttiva e concreta. Hai la mente lucida e sei pronto a pianificare ogni dettaglio. Sul lavoro, arrivano buone notizie e forse anche un riconoscimento meritato. In amore, la serenità torna a farsi sentire dopo momenti di tensione. Il weekend sarà dedicato alla famiglia o a momenti di relax rigenerante.

BILANCIA:

La Bilancia affronta una settimana di chiarimenti e nuove prospettive. In amore, chi ha vissuto incomprensioni può finalmente parlarne apertamente. Sul lavoro, una decisione importante va presa con attenzione: segui l’intuito ma resta concreto. Le giornate centrali della settimana portano novità piacevoli. Domenica sarà dedicata alla leggerezza e agli affetti sinceri.

SCORPIONE:

Settimana intensa per lo Scorpione, che ritrova energia e determinazione. In amore, la passione è alta, ma serve equilibrio per evitare tensioni. Sul lavoro, potresti dover affrontare una sfida importante: la tua tenacia sarà premiata. Le stelle invitano anche a prenderti cura di te e a non trascurare il riposo. Il weekend promette emozioni forti e una sorpresa positiva.

SAGITTARIO:

Il Sagittario vive un periodo di rinascita. Il Sole nel segno porta entusiasmo e fiducia. In amore, è tempo di lasciarsi andare: chi è single può vivere un incontro magico, mentre le coppie ritrovano sintonia. Nel lavoro, i tuoi sforzi iniziano a dare frutti. Approfitta di questi giorni per fissare nuovi obiettivi. Domenica sarà una giornata perfetta per viaggiare o sognare in grande.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno, questa settimana è decisiva per i progetti futuri. Le stelle ti aiutano a mettere ordine e a chiarire priorità. In amore, potresti desiderare più stabilità o rassicurazione. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancheranno: la tua determinazione verrà notata. Il fine settimana porterà calma e un senso di gratitudine per i traguardi raggiunti.

ACQUARIO:

Settimana creativa e frizzante per l’Acquario. Hai voglia di cambiamenti e di libertà, e le stelle ti incoraggiano a seguire la tua natura indipendente. In amore, è tempo di sincerità: evita compromessi che non ti rappresentano. Sul lavoro, nuove collaborazioni o idee originali possono aprire strade inattese. Il weekend sarà pieno di entusiasmo e socialità.

PESCI:

I Pesci chiudono novembre con dolcezza e iniziano dicembre con intuizione e profondità. Le stelle ti aiutano a capire cosa desideri veramente. In amore, è un momento di connessione autentica: chi è in coppia ritrova complicità, mentre i single possono vivere emozioni intense. Sul lavoro, fidati del tuo istinto: una scelta coraggiosa può portarti lontano.