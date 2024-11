Le previsioni di Paolo Fox nell’oroscopo di Novembre 2024.

Ariete: Sarà un mese a dir poco difficile, in cui le certezze saranno messe a dura prova. Potrai fare affidamento su una ritrovata passione, nei primi giorni di novembre. Se c’è un obiettivo che ti sei prefissato, saprai come raggiungerlo ma ci vorrà molto tempo per farlo. Cerca di ritrovare un certo equilibrio nella tua vita.

Toro: Il settore professionale vivrà una fase molto interessante. Le gratificazioni non mancheranno, specie se svolgi un’attività in proprio. L’amore, al contrario, non offre fiducia forse a causa di una brutta delusione subita. In ogni caso, a partire dall’11 novembre non dovrebbero mancare sorprese. Gemelli: Datti da fare in questo periodo, soprattutto se c’è un settore in cui sai di poter fare la differenza. Marte e Giove ti supporteranno per l’intero mese. Si ridesterà l’amore. Tra luglio e agosto hai attraversato una fase complicata, ma adesso potrai recuperare tutto!

Cancro: Coloro che hanno da poco chiuso una storia, potranno ritrovare la libertà e fare e disfare tutto a piacimento. Le stelle supporteranno qualsiasi decisione prenderai. Aspettati delle giornate molto importanti, specie se studi o se hai un lavoro da libero professionista.

Leone: Il quadro astrologico si presenta piuttosto favorevole per il tuo segno. Novembre promette di donare qualcosa di più, specialmente se un progetto ha riscontrato dei problemi. Nella prima parte di novembre, Venere favorirà tutte le coppie. Quindi, fino al 16 dovrai approfittare di questo aspetto astrale.

Vergine: Il tuo è un segno piuttosto critico. Di recente potresti aver criticato perfino te stesso, magari per delle scelte passate che ora reputi sbagliate. I cuori solitari non dovranno chiudersi all’amore, dicendo che esso non esista, anzi dovranno riflettere sul da farsi.

Bilancia: Sarà un periodo supportato da Sole e Mercurio. Recupererai forza ed energia. L’annata è partita male, ma adesso stai ingranando la marcia. Il transito di Giove aiuterà a mantenere serenità i rapporti professionali, specialmente tra colleghi. I progetti risulteranno supportati dalle stelle.

Scorpione: In questo mese potrai contare su stelle favorevoli, che ti aiuteranno a prendere delle decisioni o ad ottenere un importante incarico. Inoltre, potrai rinnovare un certo contratto o magari avviare un progetto/corso di studi. Per quanto riguardano i sentimenti, le novità busseranno alla porta del tuo cuore, specie se sei in una relazione piena d’amore.

Sagittario: Sarà bene tenere a mente che ciò che conta è partecipare e non vincere. Certo, il tuo è un segno che non si accontenta del poco, per cui sarà difficile non mettercela tutta pur di avere la meglio. Con Giove contrario, dovrai fare molta attenzione agli affari, che risultano poco limpidi, e agli impegni dispendiosi d’energia. Novembre ti regalerà anche delle soddisfazioni con i transiti di Sole, Venere e Mercurio.

Capricorno: Avrai il supporto di Venere, che si troverà nel tuo segno a partire dall’11 novembre. L’amore tornerà alla ribalta e tu sarai al centro dell’attenzione. Paolo Fox invita a curare le relazioni interpersonali, specialmente se stai frequentando nuovi posti da poco. Non mancheranno delle valide occasioni, tutte da sfruttare negli ultimi giorni del mese.

Acquario: Il tuo segno rappresenta il futuro, per cui dovresti smetterla di essere malinconico e rivangare il passato. Piuttosto, nell’ultima decina di novembre gli incontri d’amore saranno promettenti. Coloro che sono in una relazione, potrebbero avere ancora qualche problema oppure si è verificato un certo distacco: sarà possibile recuperare.

Pesci: L’oroscopo di novembre dice che è del tutto normale che ci sia una variazione frequente di sensazioni. Sei un tipo ipersensibile. Questa stagione autunnale invita a sistemare i problemi che sono sbocciati nel corso dell’estate. Chi è single sarà pronto a cogliere nuove emozioni autentiche. Per quanto riguarda il lavoro, le polemiche non mancheranno.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023) ( https://www.ultimora.news/)