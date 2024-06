Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di giugno 2024 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

Siete pronti sempre a sfidare il vostro destino e a mettervi in gioco. Non dovete esitare se volete portare avanti un certo progetto. Potete contare nel mese di giugno con un Giove molto interessante, oltre ad alcuni picchi di fortuna.

Toro

Volete iniziare qualcosa di nuovo e anche mettere in chiaro delle cose che volete fare. Non sarà così difficile nella seconda parte dell’anno. Giugno sarà un mese molto importante per l’amore e il lavoro.

Gemelli

Dovete verificare la tenuta dei sentimenti. Finalmente Giove entra nel segno a partire dal mese prossimo. Costeranno care certe decisioni di lavoro. Grandi stelle proprio tra giugno e luglio.

Cancro

Hai dalla tua parte Giove e Saturno. Scelte utili per quanto riguarda la sfera sentimentale. Positività soprattutto a giugno, ma anche a luglio e agosto. Mesi utili anche per la sfera professionale che male non fa.

Leone

Dovete fare attenzione alle relazioni soprattutto nel mese di luglio mentre a giugno potrete tirare un sospiro di sollievo perché ci sarà un grande cielo dalla loro parte. Molto interessante la situazione astrologica per quanto riguarda la fortuna.

Vergine

Amate organizzare tutto, ma in questo periodo vi siete lasciati andare al fatalismo. Bisogna capire cosa portare avanti e a cosa rinunciare senza rimpianti. Venere nel segno arriverà soltanto a luglio.

Bilancia

Vivrete un mese di occasioni, che proseguirà anche a luglio. L’importante è essere sempre se stessi. Cambiamenti sul lavoro proprio nel mese di giugno.

Scorpione

Vivrete una situazione sentimentale positiva tra giugno, luglio e agosto. Per tutta l’estate potete contare sulla presenza di Saturno.

Sagittario

Dovete affrontare una situazione non facile proprio tra giugno e luglio. Piccolo calo per quanto riguarda le relazioni, ma non bisogna temere perché tornerà a splendere il sole.

Capricorno

Potete contare su un ottimo recupero grazie alle stelle. Umore oscurato solo da alcune questioni irrisolte. Attenzione all’amore.

Acquario

Dopo aver fatto attenzione a Giove in opposizione, dovete avere a che fare con nuovi progetti e programmi. Per la fortuna il mese migliore sarà quello di luglio.

Pesci

Potete vivere un grande incontro soprattutto se il cuore è ancora solitario. Non sarà molto efficiente la seconda parte dell’anno per quanto riguarda la sfera lavorativa.