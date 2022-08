Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 15 al 21 agosto:

ARIETE

Amore: dialogo ripristinato all’interno dei rapporti che durano ormai da qualche anno. In settimana si potranno anche ricucire eventuali contenziosi. Ferragosto intrigante.

Lavoro: potrete chiudere delle questioni e sfruttare questo momento per fare nuovi programmi.

Fortuna: giornate al top quelle del 15 e del 16 agosto.

TORO

Amore: l’oroscopo della settimana segnala giornate di nervosismo. Forse siete stufi di dovervi giustificare di continuo. Avrete poca pazienza, ma cercate di non rovinarvi le giornate in questo modo.

Lavoro: favoriti i mestieri di ricerca e progettazione.

Fortuna: settimana così così, il 18 sarà una giornata out mentre il 21 quella più interessante.

GEMELLI

Amore: Venere attiva aiuta a riflettere più a fondo. Con il Sagittario la situazione si farà critica mentre con la Vergine non mancherà il divertimento.

Lavoro: fortuna con le faccende immobiliari e i progetti lungimiranti.

Fortuna: oroscopo sorridente ma occhio al denaro. Bene il 20 agosto.

CANCRO

Amore: settimana in cui avrete voglia di calore e amore ma qualcosa non quadrerà. Ferragosto distratto. Impegnatevi di più in amore.

Lavoro: coloro che hanno delle consistenti responsabilità godranno di una settimana buona per rimettersi in sesto. Cambiamenti in atto, o forse ci sono già stati?

Fortuna: Ferragosto fiacco. Dal 18 si recupera alla grande!

LEONE

Amore: torna la voglia di aprirsi all’amore grazie a Venere nel vostro segno. Se sfruttata al meglio, questa stagione potrebbe regalarvi molto. Occhio alle proposte sentimentali.

Lavoro: problemi economici circa dei progetti futuri. Chi ha provato a mettervi il bastone tra le ruote, presto riceverà la meritata punizione.

Fortuna: necessitate sia di una vacanza che di una bella botta di fortuna. Giornata out il 18 agosto.

VERGINE

Amore: gli amori nati in questo periodo, durante settembre inizieranno a spiccare il volo. Chi convive o è sposato da poco, avrà un crescente desiderio di amare.

Lavoro: i contatti vi saranno utili nella professione o per realizzare un certo progetto che avete in cantiere.

Fortuna: nel cuore di questa settimana ci sarà un buon recupero. Occhio alla giornata di sabato.

BILANCIA

Amore: l’oroscopo settimanale della Bilancia, secondo Paolo Fox, prevede tanto romanticismo da parte vostra. Le crisi potranno essere superate e le passioni si accentueranno.

Lavoro: i pianeti favoriranno la professione in settimana, ma con Giove contrario sarà meglio non tentare troppi azzardi.

Fortuna: sabato si sconsigliano azzardi e rischi.

SCORPIONE

Amore: occorrerà fare chiarezza all’interno dei sentimenti. Eventuali discussioni potranno scemare via.

Lavoro: i lavoratori indipendenti saranno favoriti in questa settimana. Anche chi desidera provare una nuova strada potrà lanciarsi.

Fortuna: dubbi riguardo alla forma fisica. Il weekend sarà la parte migliore della settimana.

SAGITTARIO

Amore: chi è invaghito dovrà cercare di farsi avanti con quella persona. Al contrario, chi si è stufato di qualcuno/a allora dovrà volgere lo sguardo altrove.

Lavoro: prossimamente raccoglierete ciò che seminerete in questo periodo. C’è chi dovrà studiare per degli esami in arrivo.

Fortuna: le migliori giornate saranno quelle di inizio settimana.

CAPRICORNO

Amore: ottimo aspetto planetario anche se non saranno da escludere degli scontri polemici.

Lavoro: malumore, specie per gli over 40. Vi sembrerà di aver faticato per niente!

Fortuna: le giornate più interessanti saranno quelle tra il 17 e il 18 del mese.

ACQUARIO

Amore: periodo di riflessione dovuto a Venere opposta. Avrete molto da fare e ciò finirà per togliere del tempo prezioso ai sentimenti. In famiglia i rapporti non saranno soddisfacenti, pazientate.

Lavoro: avrete a che fare con gente con mentalità retrograda. Potreste finire per arrabbiarvi.

Fortuna: settimana di alti e bassi, vi sembrerà di essere sulle montagne russe.

PESCI

Amore: le storie passate devono rimanere nel passato.

Lavoro: periodo ancora favorevole, specie per chi lavora con la creatività. Favorite le nuove imprese.

Fortuna: perplessità per le giornate tra venerdì e domenica. Mercoledì ottimo.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2022”, Cairo Editore, ottobre 2021)