Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 12 al 18 settembre:

ARIETE

Settimana interessante per coltivare i rapporti con gli altri oltre che per chi vuole vivere una bella storia entro fine anno. In tanti potrebbero avere qualcosa in più mentre chi invece si è separato e ha vissuto una crisi negli ultimi mesi ora deve risolvere qualche contenzioso aperto nel passato. Lunedì e martedì saranno due giorni che lasceranno il segno. Marte sarà in aspetto favorevole ei regalerà una buona dose di energia. Venerdì sarà la giornata migliore per avanzare delle richieste. Sfrutta questo momento per migliorare la tua forma fisica. Domenica unico giorno sottotono.

TORO

Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere non definitivi e quelli che nascono contemporaneamente ad altri già presenti sono, invece, troppo pericolosi. Siate cauti dopo le fatiche di giovedì e venerdì. Usate questa domenica per ritrovare un po’ di tranquillità interiore. Momenti di forza tra le giornate di mercoledì e giovedì: dovresti approfittarne. Se stai pensando per esempio di acquistare una proprietà potrai muoverti, valutando sempre con molta attenzione. Molto buona la forma fisica: intorno a mercoledì il trigono Sole-Venere-Urano ti regaleranno una bella carica di energia e vitalità.

GEMELLI

Da venerdì non vi sentite in perfetta forma oppure, per colpa di un’arrabbiatura o di un momento di stress, vi è tornato in mente qualche dispiacere. Potreste anche non essere più convinti su una storia e state facendo un bilancio di quanto accaduto finora. Alcuni esperimenti nati durante l’estate sono interessanti e promettenti, ma se dovete concludere un accordo fatelo entro novembre. La settimana comincerà con Luna e Giove favorevoli, lunedì. Sul fronte lavorativo ci sarà da riorganizzare per ricominciare da capo, ma ora sei più forte e reattivo rispetto ai mesi scorsi. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare opportunità di nuovi ingaggi oppure di confermare un accordo. Ora le tue idee valgono come l’oro. Venerdì e sabato la Luna passerà nel tuo cielo: potrebbe amplificare qualche tensione di coppia. Prudenza.

CANCRO

Settimana in cui dovete prendere le distanze da persone che portano disagio. In questo periodo dovete assolutamente recuperare l’amore, soprattutto chi tra giugno e agosto ha vissuto una crisi o ha nascosto una certa intolleranza. Venere però assume un aspetto interessante per i prossimi mesi e chi vuole vivere una passione potrà darsi da fare. Lunedì la Luna in dissonanza ti costringerà a fare particolare attenzione all’umore, qualche pensiero di troppo potrebbe farti arrabbiare. Occorrerà particolare prudenza anche domenica, quando il passaggio della dama bianca nel tuo cielo ti renderà agitato. Non correre rischi inutilmente. Mercoledì le stelle potrebbero riservarti un incontro occasionale piuttosto piacevole.

LEONE

Questa settimana dovreste farvi scivolare addosso ogni provocazione ma in questi giorni non è facile. C’è anche chi ha avuto un calo fisico tra giovedì e venerdì e ancora non ha recuperato. Questo periodo perplesso però è il preludio per un grandioso dicembre. Questa fase di lotta quindi servirà per tagliare qualche ramo secco e decidere se continuare o meno una partita. Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà letteralmente vincente. Lunedì avrai la Luna e Giove in aspetto ottimo che ti permetteranno di avanzare. Mercoledì e giovedì potrebbero nascere piccoli screzi in amore: meglio usare un po’ di cautela in più. Venerdì e sabato favoriranno i nuovi incontri: chi è solo da tempo, dovrebbe cercare di concedersi un po’ più in amore.

VERGINE

Vi sentite parecchio sotto pressione, con tante esperienze di lavoro importanti da valutare. Se dovete fare delle azioni agite entro il mese di novembre perché da dicembre i tempi di allungheranno enormemente. Se volete iniziare un nuovo lavoro dovete essere molto chiari nelle vostre idee e nei giudizi. Per le coppie che si vogliono bene in arrivo tre mesi di grande forza. Lunedì stimolante e dinamico: sfruttalo al meglio, lavorando su grandi progetti in vista del prossimo anno. Tra martedì e giovedì avrai Venere nel segno e la Luna attiva. Approfittane, per recuperare in amore, soprattutto se da tempo sei rimasto troppo da solo. Venerdì e sabato si preannunciano 48 ore un po’ nervose, stressanti. Faresti bene a rilassarti un po’ di più e rimandare qualche appuntamento alla settimana seguente.

BILANCIA

La settimana aiuta tutti coloro che vogliono fare qualcosa in più, recuperare l’amore, parlare in famiglia, cercare delle soluzioni ecc. Con questo Marte favorevole non vi manca l’energia. Le storie d’amore nate ad agosto sono molto importanti e per te “sicurezza” si traduce in una firma di accordo o un contratto, sia in amore che sul lavoro. Lunedì dovrai fare i conti con la Luna e Giove in aspetto opposto. È probabile che ti sentirai un po’ affaticato o vorrai fermarti, per mettere a posto alcune cose. Intriganti le giornate tra venerdì e sabato. Se sei un cuore solitario, potresti sfruttare queste 48 ore per incontrare nuova gente. Bel momento anche per chi vuole lanciare un nuovo progetto, una nuova idea.

SCORPIONE

Settembre e ottobre sono mesi di ricarica per voi. Non adagiatevi troppo su situazioni non valide e cercate delle soluzioni. Chi non si mette in questo periodo sbaglia, così come chi perde tempo o vuole farla pagare a qualcuno per qualcosa. Momento di forza per le relazioni professionali e sul lavoro, con passi importanti da decidere entro novembre. La tua settimana sarà interessante, con qualche pensiero di troppo, legato al lavoro. Lunedì sarà una giornata interessante. Dovresti sfruttare Venere in Vergine per dare largo spazio alle emozioni e mettere da parte i pensieri negativi, le preoccupazioni di troppo. Mercoledì e giovedì saranno 48 ore a rischio contrasti. Dovresti provare a moderare la tua agitazione e la tua aggressività verbale. Cerca di riposare un po’ di più. Ottima la domenica.

SAGITTARIO

Settimana interessante per le relazioni interpersonali. Siete un segno generalmente ottimista, dunque se siete persone pessimiste vuol dire che non state facendo la vita che vorreste. Chi può deve cambiare orario, stile di lavoro o direttamente impiego. E cercare di fare meno ma meglio. La settimana inizierà con una Luna molto bella, lunedì. Avrai una bella carica di energia e più chiarezza che ti tornerò utile per riparare un’eventuale lite nata in passato. Venerdì e sabato saranno due giorni in cui dovrai usare cautela: possibili complicazioni nel lavoro. Meglio evitare i passi falsi. Venerdì la Luna opposta potrebbe farti sentire parecchio lo stress accumulato. Recupero già a partire da domenica.

CAPRICORNO

Avete diverse mete da raggiungere e ora l’orizzonte vi sembra più chiaro. Saturno nel segno vi porta responsabilità ma in un certo senso non bisogna tornare al passato. Se ad esempio aspirate a una sicurezza che avevate l’anno scorso e che ora non c’è più forse sarà meglio cambiare tutto e voltare pagina. Chi lavora da anni allo stesso modo vorrebbe evadere. Lunedì sarà una giornata caratterizzata da molti pensieri, piccoli dubbi e forse perfino una certa stanchezza. Faresti bene a concederti un po’ di meritato relax. Mercoledì le stelle potrebbero riservarti un appuntamento di lavoro importante. Nei prossimi giorni avrai anche una bella ripresa fisica. L’unicia giornata un po’ storta sarà quella di domenica, quando la Luna sarà in opposizione.

ACQUARIO

Nei prossimi tre mesi dovrete essere assolutamente cauti. Miglioramenti in arrivo dal punto di vista economico-finanziario a partire da dicembre; prima di quel periodo avrete qualche spesa in più. State vivendo emozioni contrastanti: cercate di pensare un po’ di più al profitto e non solo alla passione nel fare le cose. Lunedì la Luna in aspetto interessante favorirà i sentimenti, ti aiuterà a fare scelte importanti. Giovedì si prospetta una giornata stimolante, anche se il meglio arriverà venerdì. Le stelle potrebbero regalarti qualche bella gratifica inaspettata. Chi desidera un nuovo amore dovrebbe guardarsi attorno. Ora che Venere non è più opposta potresti imbatterti in una persona capace di farti battere il cuore. Martedì e mercoledì 48 ore un po’ sottotono.

PESCI

In questi giorni l’amore può essere un po’ sottotono ma solo per qualche ora o perché qualcuno ha il partner lontano. Settembre e ottobre però sono mesi di grande recupero. Ottime stelle per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, i consensi non mancano. Attenzione a qualcuno che potrebbe bloccarvi o ai rivali che giocano sporco o vogliono colpirvi alle spalle. Occhio anche a chi vive due storie d’amore contemporaneamente mentre chi non è legato potrà rendere presto ufficiale una storia ufficiosa. La settimana comincerà in maniera interessante. Lunedì potrai contare su una buona vitalità e molta energia. Tra venerdì e sabato ci sarà una Luna in aspetto contrario che potrebbe provocare qualche disputa in amore o nel lavoro. La tua bravura è riconosciuta, ma forse non stai avendo l’occasione giusta per mostrarla in pieno. Venerdì e sabato saranno le due giornate più nervose. Domenica molto intrigante.

