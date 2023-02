Rappresentano quasi tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Oriani le studentesse premiate per il loro curriculum brillante e che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti e l’accompagnamento della lode. Si tratta di Sofia Dalle Fabbriche, classe 5A Amministrazione, Finanza, Marketing; di Ilaria Placci, classe 5B Relazioni internazionali per il marketing; di Irene Rodondi, classe 5B Sistemi informativi aziendali; e di Lisa Milan, classe 5B Turismo.

Accolte dal Dirigente scolastico Fabio Gramellini e dagli ex coordinatori di classe, nella mattinata di sabato 11 febbraio hanno ricevuto un assegno, quale riconoscimento per aver ottenuto cento e lode alla maturità dello scorso anno scolastico.

Il Preside Gramellini ha sottolineato che queste studentesse concludono un percorso importante e impegnativo, e i sacrifici fatti, la qualità del lavoro svolto in attività ed esperienze educative hanno plasmato il loro profilo intellettuale e civile: un cammino, è vero, non sempre facile, che le ha messe anche a dura prova, vuoi per la passata emergenza sanitaria, vuoi per gli intrinseci momenti di stanchezza e, ciò nonostante, dimostrando equilibrata resistenza e ottimi risultati per l’alta qualità dello studio, la preparazione sempre costante e seria. Le ha incoraggiate a proseguire con lo stesso carattere che hanno mostrato all’Oriani, sottolineando come i loro sacrifici sui banchi di scuola non abbiano dato solo gratificazioni a se stesse ma anche alle proprie classi di appartenenza, ai loro insegnanti e a quanti godranno della loro competenza nella società che le accoglie. Un apporto rilevante, che merita di essere da stimolo agli studenti loro successori, che tra qualche mese affronteranno la maturità 2023 e concluderanno un percorso di studi ugualmente intenso e impegnativo.

Ad affiancare il Dirigente c’erano anche i rispettivi insegnanti coordinatori di classe Manuela Gramellini, Cristina Guerra, Beatrice Pasi, Antonio Crusco, che hanno salutato le ex studentesse con parole di esortazione a fare della propria strada un’opportunità speciale per crescere e portare i frutti migliori in una società che ha bisogno di figure professionali e ancor prima di persone che abbiamo i caratteri della dolcezza e della cordialità, della disponibilità ai bisogni degli altri e dell’apertura a ogni stimolo culturale positivo.

Prima di lasciare il proprio istituto superiore, le neodiplomate hanno condiviso con alcuni vecchi insegnanti presenti vecchi ricordi e aneddoti, accompagnati da una foto ricordo di questo giorno speciale