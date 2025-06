Lorenzo Pansa è il nuovo allenatore dei Raggisolaris. I faentini, per portare avanti il loro progetto legato al settore giovanile e la sinergia con la Raggisolaris Academy, hanno puntato sul tecnico piemontese, che oltre ad avere una lunga carriera in A2 e in serie B, ha sempre lavorato molto bene con i giovani, ottenendo ottimi risultati. Nelle ultime due stagioni è stato a Vigevano in serie A2.

Lorenzo Pansa, nato a Casale Monferrato il 26 ottobre 1982, inizia la carriera da allenatore nel settore giovanile della Junior Casale Monferrato, dove ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile, ed è collaboratore di Marco Crespi con la prima squadra in A1 e A2. Nel 2014 debutta da capo allenatore a Valsesia, raggiungendo i play off al primo anno e disputando una grande stagione nel 2015/16 quando porta la sua giovane squadra in semifinale play off facendo la Pallacanestro 2.015 Forlì di Garelli (poi salita in A2) perdendo 3-2 la serie. Una cavalcata che gli fa vincere il premio di migliore allenatore della serie B di quella stagione.

L’ottimo campionato vale la chiamata dalla PMS Moncalieri in serie B: con il club piemontese raggiunge la semifinale dopo aver vinto la regular season, facendo giocare in prima squadra molti ragazzi che si laureano campioni d’Italia Under 20. Poi arriva il meritato salto in A2. Dal 2017 al 2019 è a Tortona, dove vince la Coppa Italia nel 2018, e in quella successiva passa a Fabriano in B. Con i marchigiani vince il campionato nel 2020/21 e resta alla guida della squadra anche nella stagione successiva in A2. Nel 2022/2023 è assistente in A2 a Treviglio prima di Michele Carrea e poi di Alessandro Finelli e nel 2023 si trasferisce in A2 a Vigevano, avventura terminata poche settimane fa. Ora Pansa è pronto a guidare i Raggisolaris.

“Ci sono motivi importanti che mi hanno fatto scegliere Faenza – spiega Pansa -. Da quando ci siamo conosciuti la prima volta nel 2015/16 ho visto che i Raggisolaris sono sempre stati un club che ogni anno ha provato a fare un passo in avanti ed è una cosa non comune. Poi per la presenza di Garelli nel ruolo di Direttore Tecnico, perché al di là della stima che ho nei suoi confronti, credo che poche società siano strutturate con una figura tecnica simile di supporto e di appoggio per l’allenatore e per il club stesso. Fondamentale è anche la stessa visione di pallacanestro che ho con i Raggisolaris, ovvero essere ambiziosi lavorando con i giovani, strategia che non cancella assolutamente la voglia di competere. Scegliendo i ragazzi giusti e che abbiamo motivazioni e con un lavoro di qualità, si può ambire al massimo livello facendolo in maniera diversa e con ancora maggiore soddisfazione di chi lo fa in maniera tradizionale. In carriera ho guidato spesso squadre giovani o allenato ragazzi che debuttavano in campionati duri come l’A2 o la B e ho visto che con l’entusiasmo e l’impegno nessun traguardo è precluso”.

Il commento del Direttore Sportivo, Andrea Baccarini.

“Pansa è un scelta importante per il nuovo corso tecnico della società – spiega il dirigente -: è una persona che conosciamo molto bene fin da quando lo abbiamo affrontato nel nostro primo anno di B e il suo ottimo modo di lavorare gli ha permesso di fare esperienze importanti in A2 e in B. Ha un curriculum che parla da solo e siamo contenti di averlo nella nostra società perché rappresenta la figura giusta per il nostro progetto e per portare avanti un percorso di sviluppo dei giovani con l’obiettivo di assestarci come una società che gioca una pallacanestro divertente lanciando giovani e di far diventare Faenza un punto di riferimento in un campionato di livello come la B Nazionale”.

LUIGI GARELLI NUOVO DIRETTORE TECNICO DEI RAGGISOLARIS

Dalla panchina alla scrivania. Luigi Garelli è il nuovo Direttore Tecnico dei Raggisolaris, un ruolo chiave che la dirigenza ha deciso di affidargli grazie all’esperienza di oltre quarant’anni che ha avuto come allenatore, e che gli farà curare i rapporti tra prima squadra e dirigenza.

Il tecnico 63enne di Bazzano, ma forlivese d’adozione da molti anni, chiude la carriera da coach con un bottino di sette promozioni conquistate da capo allenatore e una da vice e con la vittoria di due Coppe Italia di serie B, avendo allenato anche in A2 per molt stagioni.

Ai Raggisolaris ha conseguito ottimi risultati a partire dalla sua prima stagione. Arrivato a Faenza nel dicembre 2021, Garelli ha vinto le ultime dieci gare di regular season portando i Blacks dalla zona play out ai play off, giocati da settima in classifica. La post season è stata da applausi con l’eliminazione di Ruvo di Puglia nei quarti di finale e l’uscita a testa altissima in semifinale con Rimini, poi salita in A2. Nel 2022/23 i Blacks sono invece arrivati secondi in regular season, in semifinale di Coppa Italia e in finale play off, mentre nella 2023/24 i faentini hanno giocato la semifinale di Supercoppa e i play off da settimi in classifica, dove sono stati eliminati dalla Libertas Livorno al termine di una sfida accesissima, terminata 3-2 per i toscani poi promossi. Nell’ultimo campionato i Raggisolaris sono arrivati settimi e hanno giocato i quarti play off con Roseto, venendo eliminati.

“L’idea di diventare dirigente era già stata sviluppata la scorsa estate – spiega Garelli – e avrebbe dovuto prendere il via la prossima stagione, ma di comune accordo abbiamo deciso di anticipare. Si sentiva l’esigenza di migliorare dal punto di vista societario e io avevo già provato ad abbinare un ruolo dirigenziale a quello di allenatore anche se ovviamente questa volta sarà differente perché abbandonerò la panchina definitivamente. Sicuramente dopo quarantasei anni da allenatore è una sensazione strana non allenare più e hai una vita che ti passa davanti, ma questo nuovo ruolo è molto stimolante e credo di poter dare un buon contributo in una piazza che consente di lavorare bene. Mi occuperò di tutto ciò che concerne la prima squadra, dando una mano a costruire il roster e nella gestione quotidiana dei rapporti all’interno dello staff e tra prima squadra e società”.

Il commento del Direttore Tecnico, Andrea Baccarini.

“Il ruolo di Garelli come Direttore Tecnico è una scelta che avevamo già deciso e contrattualizzato l’anno scorso – sottolinea – e abbiamo semplicemente anticipato di una stagione quella che era una strada già tracciata per migliorare l’assetto tecnico e dirigenziale. È una figura nuova per noi che dovrà dare esperienza ed essere di supporto sia per la società che per lo staff tecnico. Garelli è una persona che conosciamo da tempo e sappiamo la sua esperienza e quello che può dare anche in questa nuova veste: ho visto subito un grande entusiasmo sia da parte sua che nostra”.

Cristian Fabbri, General Manager del Raggisolaris Group parla del progetto legato alla serie B e alla Raggisolaris Academy per la prossima stagione.

“Vogliamo continuare un percorso iniziato nella scorsa stagione – afferma il dirigente – cioè avere una squadra che possa essere un punto di riferimento per la serie B per ragazzi che vogliono fare un percorso di miglioramento di alto livello sia in prima squadra che nella Raggisolaris Academy. Per fare questo bisogna partire dalla società, dalle figure dello staff che devono essere super professionali e adatte al nostro progetto. Il nuovo ruolo di Direttore Tecnico di Luigi Garelli e l’arrivo di Lorenzo Pansa le riteniamo scelte perfette e funzionali per portare avanti il nuovo progetto che è ancora più ambizioso del precedente perché finalizzato a far crescere e maturare i ragazzi”.