Si è appena concluso l’appuntamento dell’anno dei Fisioterapisti, il Congresso della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti, andato in scena a Napoli nello scorso weekend. Presente come ogni anno anche l’Ordine dei Fisioterapisti della Romagna, con la rappresentanza del presidente, dottor Valerio Barbari, e della vicepresidente, dottoressa Valentina Fabbri.

L’appuntamento nazionale – dedicato a “Innovazione, etica e sostenibilità nella Fisioterapia” – rappresenta un importante spazio di confronto scientifico, istituzionale e politico della professione: un luogo in cui gli Ordini territoriali e la Federazione Nazionale condividono visione, scelte e strumenti per rafforzare la qualità delle cure, la tutela della comunità e l’integrazione della fisioterapia nei nuovi modelli del sistema salute.

Al centro dei lavori, tra i temi prioritari, c’era il percorso di revisione del Codice Deontologico del Fisioterapista, chiamato ad aggiornarsi rispetto a responsabilità, competenze e sfide attuali, sanità di prossimità e i temi dell’innovazione digitale.

“Essere stati presenti ha significato sia unirsi per contribuire al dialogo che porterà a indirizzi sul piano nazionale sia portare la voce del nostro territorio Romagnolo: il luogo in cui la professione si assume la responsabilità dell’aiuto ai nostri pazienti”, dichiara Valerio Barbari. “Il Congresso è il nostro appuntamento dell’anno proprio perché determina un passaggio chiave anche per riportare nel nostro territorio idee, nuovi orizzonti e linee di indirizzo che saranno rinforzati anche insieme alle colleghe e ai colleghi in Romagna”.