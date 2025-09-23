Accademico dei Lincei, biografo di Napoleone e di Metternich, già professore di storia moderna all’Università di Napoli L’Orientale, Luigi Mascilli Migliorini è uno degli storici italiani ed europei più apprezzati sui temi della storia politica e culturale del Settecento e dell’Ottocento.

Giovedì 25 settembre sarà ospite del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna e della Fondazione Flaminia per partecipare a un seminario al DBC (nella mattinata) e poi per svolgere una lectio dal titolo Lord Byron e il Mediterraneo ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (via Dante Alighieri, 4) alle 16.15.

Sarà l’occasione per conoscere il lavoro di Mascilli Migliorini che sta preparando una biografia di Lord Byron, prevista in uscita il prossimo anno, e attesa come il volume che descriverà in maniera finalmente esauriente la parabola artistica ma anche politica del grande poeta britannico, punto di riferimento per il romanticismo almeno quanto per i movimenti di unificazione nazionale e nascita della cosiddetta “primavera dei popoli” in tutta l’area mediterranea.

L’appuntamento è dunque per il pomeriggio del 25 settembre alle 16.15 per ascoltare la riflessione di Mascilli Migliorini su questo gigante del romanticismo europeo, a meno di un anno dall’apertura del museo ravennate a lui dedicato nella cornice di Palazzo Guiccioli.