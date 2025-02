Con una delle migliori orchestre italiane e un eccellente pianista, apre la stagione curata dall’Associazione Musicale Angelo Mariani “Ravenna Musica 2025″. Nel concerto inaugurale, previsto per mercoledì 5 febbraio, si allineeranno sul palcoscenico del Teatro Alighieri, i cinquanta elementi dell’Orchestra Leonore guidati da Daniele Giorgi, suo fondatore nel 2014 e direttore musicale. Nella prima parte affiancheranno il pianista russo Arsenii Moon.

L’orchestra, che dal 2023 è orchestra Residente presso “Ravenna Musica”, costituisce il cuore di un ampio progetto nato e basato a Pistoia, volto alla creazione di un vero e proprio ecosistema musicale. Pistoia ha accolto i musicisti di Leonore, scelti tra le più importanti orchestre europee ed ensemble cameristici di eccellenza ma anche talenti emergenti tra i più promettenti. La compagine, che lo scorso anno ha festeggiato il decimo anno di attività, un traguardo importante che sottolinea la solidità dell’orchestra, si è affermata in breve tempo per l’originalità delle interpretazioni, l’energia performativa e la grande duttilità stilistica con cui affronta ogni tipo di repertorio.

Riconosciuto per le sue interpretazioni avvincenti e originali, le infinite sfumature e un dinamico senso della forma musicale, Daniele Giorgi, pluripremiato all’8° Concorso Internazionale per direttori d’orchestra Antonio Pedrotti, si distingue per un’attitudine personalissima alla direzione d’orchestra.

Il programma sella serata, che si realizza con il sostegno de La Cassa S.p.A., prevede la Sinfonia n. 1 op. 38 “La Primavera” di Robert Schumann preceduta, nella prima parte, dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 11 di Fryderyk Chopin.

Solista sarà il pianista Arsenii Moon, impostosi all’attenzione internazionale con la vittoria nel 2023 del Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano e del Premio Arturo Benedetti Michelangeli che viene assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria. Nato nel 1999 a San Pietroburgo, ha iniziato lo studio del pianoforte a sei anni e a 10 anni, nel 2009, ha debuttato alla Filarmonica di San Pietroburgo per poi tenere il suo primo recital nel 2014 alla Mozarthaus di Vienna.

Inizio concerto ore 21.

Fino al 5 febbraio è possibile abbonarsi ai 9 concerti della stagione.

Da € 190,00 a € 32,00 a seconda del settore e dell’età.

Biglietti da € 30,00 a € 5,00.