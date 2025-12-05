In Vaticano, quest’anno il Natale ha il suono dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: venerdì 12 dicembre, alle 18 nell’Aula Paolo VI, Riccardo Muti guiderà la formazione da lui fondata nel concerto in onore e alla presenza di Papa Leone XIV, alla sua prima Solennità natalizia da Pontefice. Un omaggio musicale al Santo Padre all’inizio del suo ministero petrino dunque, a cui si uniranno gli auguri della Curia Romana, degli officiali dei Dicasteri e di tutti coloro che operano presso la Santa Sede e sono stati invitati all’appuntamento. Sarà eseguita la Messa per l’incoronazione di Carlo X, creata proprio dal compositore – fiorentino di nascita ma europeo per visione – di cui l’orchestra porta il nome; accanto alla Cherubini, il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini preparato da Lorenzo Donati. Il concerto, in diretta televisiva su Rai 2, sarà anche l’occasione per il Santo Padre di consegnare al Maestro Muti il Premio Ratzinger, riconoscimento attribuito ogni anno a personalità eminenti nel campo della cultura e dell’arte.

“È un onore poter coronare il calendario di attività 2025 dell’Orchestra Cherubini con un concerto tanto prezioso: suonare in presenza del Santo Padre nella splendida aula progettata da Pier Luigi Nervi è un privilegio che i musicisti affronteranno con gioia sincera e, allo stesso tempo, grande senso di responsabilità – sottolinea Stefano Rossetti, Presidente della Fondazione Cherubini – Il contesto di quest’appuntamento è reso ancora più emozionante dal conferimento del Premio Ratzinger al Maestro Muti, che è stato per altro legato a Papa Benedetto XVI da un rapporto di amicizia e vicendevole stima. Al Maestro vanno le nostre più vive congratulazioni per il riconoscimento, sempre grati per le inesauribili energie che dedica alla nuova generazione di musicisti. Desideriamo inoltre ringraziare il Ministero della Cultura, con il Ministro Alessandro Giuli e il Sottosegretario On. Gianmarco Mazzi, e la Cassa di Ravenna spa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con i rispettivi Presidenti Antonio Patuelli e Mirella Falconi Mazzotti, per aver reso possibile con il loro sostegno la partecipazione di orchestra e coro.”

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Pontificia “Gravissimum Educationis – Cultura per l’educazione”, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede; principal supporter del concerto è la “Galileo Foundation”. L’iniziativa si inserisce infatti anche nel progetto di sensibilizzazione sull’emergenza educativa globale, tema particolarmente caro a Papa Leone XIV, e la partecipazione dell’Orchestra Cherubini conferma ancora una volta il valore della musica come strumento di incontro, solidarietà e responsabilità verso le nuove generazioni.