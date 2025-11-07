In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore maschile, l’OraSì Basket Ravenna sostiene la campagna “Movember” promossa dallo IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce.

Tra i tumori che colpiscono maggiormente i giovani, quello al testicolo è tra i più diffusi: essere consapevoli del problema e conoscere le pratiche di prevenzione può davvero fare la differenza nelle prospettive di guarigione.

Durante tutto il mese di novembre, lo IOR diffonde il messaggio della campagna attraverso la distribuzione dei baffi finti, simbolo della prevenzione maschile. Dietro ogni baffo è presente un QR code tramite cui è possibile scaricare una guida alla prevenzione, semplice e utile per conoscere e prevenire al meglio questa malattia.

Domenica 9 novembre, in occasione della gara casalinga dell’OraSì contro la San Giobbe Chiusi (inizio alle ore 18:00 al PalaCosta), i volontari dello IOR saranno presenti all’ingresso del palazzetto per distribuire i baffi della prevenzione e coinvolgere il pubblico in un momento di sensibilizzazione molto importante.

L’iniziativa rappresenta un gesto simbolico ma molto importante, per unire sport, salute e comunità: valori che da sempre contraddistinguono la società e tutto lo staff dell’OraSì dentro e fuori dal campo.