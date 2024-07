L’OraSì presenta il nuovo allenatore Andrea Gabrielli

L’OraSì Ravenna ha presentato il nuovo allenatore Andrea Gabrielli.

Il coach pesarese, classe 1976, ha iniziato la propria carriera nel settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro. Dopo l’esperienza a Riva del Garda, nel 2006 ha intrapreso la sua prima avventura in serie A, come responsabile delle giovanili dell’Aquila Trento e come responsabile tecnico territoriale della FIP Trentino Alto Adige per il settore maschile. Nei vari anni passati tra serie B e C, la vittoria del campionato con la Costa Volpino nel 2011 e con la Virtus Riva del Garda nel 2017.

Il nuovo allenatore giallorosso arriva a Ravenna dopo una stagione alla guida della Pallacanestro Senigallia, con cui ha raggiunto i quarti di finale dei play-off. Proprio a Senigallia, nella stagione 2021/2022, Gabrielli ha allenato Luca Bedetti, che con Ravenna raggiunse la promozione nel secondo campionato nazionale.