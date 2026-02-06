Dopo tanti anni di gioie e ricordi trascorsi nello storico ufficio di Viale della Lirica, l’OraSì Basket Ravenna comunica ufficialmente lo spostamento dei propri uffici. A partire dalla prossima settimana, la sede operativa della società sarà in Via Darsena n. 19, all’interno di uno spazio che ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la città e per lo sport ravennate.

I nuovi uffici sono infatti quelli che per anni hanno ospitato il lavoro di Giuseppe Brusi, figura storica che ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo sportivo della città, non solo un grande dirigente e simbolo della pallavolo nazionale ma, soprattutto, un modello di persona da seguire. Proprio in queste stanze sono stati scritti vent’anni di storia vincente del volley, sia maschile che femminile, tra Campionati del Mondo e Coppe dei Campioni, che hanno portato in alto lo sport ravennate a livello nazionale e internazionale.

Per la società giallorossa è motivo di orgoglio trasferire la propria sede in un luogo così simbolico, dove Giuseppe Brusi ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia sportiva ravennate. Da qui l’OraSì Basket Ravenna lavorerà per costruire il proprio futuro, senza perdere di vista il forte legame con la città e con la sua tradizione sportiva che da sempre sono alla base del lavoro e dell’identità del club.

“È una forte emozione sia lasciare Viale della Lirica, il nostro ingresso era a fianco di quello degli uffici di Roberto Vianello, che entrare in un luogo per me personalmente indimenticabile dove ho trascorso un pezzo della mia vita fianco a fianco con Giuseppe Brusi. Si ricongiungono due mondi e, idealmente, due persone a cui ho voluto e voglio ancora molto bene”, dichiara Giorgio Bottaro, proprietario del Basket Ravenna.”