“Loop-Fatti Furbo” nasce dalla visione di otto giovani, tra i 20 e i 26 anni, con la voglia di fare la differenza nel territorio.

La missione è chiara: riavvicinare le persone alle attività commerciali del territorio.

In un mondo sempre più orientato alla freddezza dell’online, dove le interazioni umane sono spesso sacrificate sull’altare della convenienza digitale, Loop si distingue come un baluardo di calore umano e connessione comunitaria.

Loro sono Luca Giuliani (Russi), Alessia Pepe (Alfonsine), Francesco Alberoni (Lavezzola), Mattia Alessandrini (Imola)), Stas Sanciuc (Ravenna), Mirco Pacciani (Faenza), Akram El Marbouh (Lugo) e Alex Taroni (Lugo) e da febbraio hanno lanciato un canale WhatsApp gratuito e accessibile a tutti che permette di sfruttare con accortezza i servizi del nostro territorio.

Ma come funziona “Loop”? Ogni mattina, puntualmente alle 7.30, sul canale vengono pubblicati alcuni annunci. Ogni annuncio comunica una promozione o una novità esclusiva per gli utenti di Loop da sfruttare secondo i tempi indicati e nelle attività commerciali di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola e tutti i territori dei dintorni, come Bagnacavallo, Russi, Castelbolognese, etc. L’obiettivo è garantire una copertura capillare in tutto il territorio, non solo nelle città principali. Questo permette agli utenti di essere sempre aggiornati sulle migliori offerte e novità locali, contribuendo attivamente al sostegno delle attività della loro zona.

“Trattamento anticellulite al 60% di sconto” “Due lezioni di padel a 1€” “Promo 2 x1 sulla pizza” “Concerto gratuito a Ravenna” “Tre ingressi omaggio con personal trainer” questi sono solo alcuni dei titoli degli annunci che si possono leggere nel canale

Ma Loop non si ferma qui. Ogni sera, alle 19.30, viene pubblicato un riassunto delle promozioni e dei vantaggi attivi il giorno seguente. Questo garantisce che nessuno si perda le opportunità attorno a sé.

Il nome “Loop”, nato grazie a un suggerimento dell’amico Illiass, rappresenta perfettamente l’esperienza offerta dal canale. Entrare nel “Loop” significa entrare in un circolo virtuoso di novità e vantaggi continui, quindi in un Loop positivo. Mentre il payoff, “Fatti Furbo”, comunica un messaggio chiaro e diretto: chi è membro del canale è più astuto e gode di un’esperienza arricchente e vantaggiosa che migliora la qualità della vita quotidiana.

Oggi il canale conta più di 3.200 iscritti, ed è in continua crescita. Questo successo testimonia sia l’efficacia e l’importanza del progetto che il forte desiderio di connessione e supporto reciproco all’interno della comunità.

E testimonia anche l’impegno dei ragazzi del team di Loop ed il loro approccio genuino. I primi iscritti, infatti, sono arrivati dal semplice passaparola e dalle reti di amicizie, che a loro volta hanno poi diffuso la notizia ad amici di amici, creando una catena sempre più ampia. L’utilizzo di Instagram ha ulteriormente accelerato la diffusione, permettendo di raggiungere un pubblico più vasto.

Hanno poi organizzato presentazioni nelle scuole, per spiegare il funzionamento del canale. Questi momenti sono stati anche una preziosa occasione per raccogliere feedback costruttivi e migliorare il progetto.

Infine partecipano regolarmente a sagre di paese ed eventi come “street food” o “mercatini” con un gazebo molto attraente e curioso, e anche questa si rivela una preziosa occasione per spiegare ai passanti il funzionamento di questo canale WhatsApp gratuito.

Per il futuro, sarà sempre maggiore la collaborazione con enti e istituzioni locali e l’introduzione di eventi esclusivi per gli utenti. L’obiettivo resta quello di raggiungere 10.000 iscritti entro dicembre, così che Loop si confermi un punto di riferimento per chiunque cerchi autenticità e connessione nel proprio quotidiano e con la reale possibilità di attirare l’attenzione di catene nazionali le quali saranno interessate a pubblicare annunci nel canale!

Loop è quindi un è un esempio virtuoso di come le nuove generazioni possano utilizzare la tecnologia per creare un impatto positivo e concreto nel mondo reale. Loop non è solo un canale WhatsApp, ma una filosofia che promuove il sostegno reciproco e la crescita delle attività locali. Loop da voce alle piccole realtà commerciali e offre a tutti i cittadini un’opportunità per scoprire e sostenere la loro comunità locale, rafforzando così il tessuto economico e sociale del territorio.