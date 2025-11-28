C’era anche la ravennate Ouidad Bakkali nella delegazione parlamentare del Partito Democratico in visita a Gerusalemme e in Cisgiordania. Insieme alla deputata, anche gli onorevoli Laura Boldrini, Mauro Berruto, Sara Ferrari, Valentina Ghio e l’ex ministro Andrea Orlando.

La delegazione è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane durante un’operazione antiterrorismo. Questa la comunicazione della Farnesina.

Il gruppo ha udito esplosioni e ha abbandonato il van su cui viaggiava per riparare in una casa di un cittadino palestinese.

Su richiesta del ministro Antonio Tajani, l’ambasciata d’Italia ha allertato lo Shin Bet e il comando militare Cogat per la messa in sicurezza della delegazione. I parlamentari sono stati recuperati con due automobili blindate dal console generale a Gerusalemme. Oggi è previsto il rientro in Italia.