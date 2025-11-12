L’olio di Brisighella a Bruxelles per la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”

C’è anche l’olio EVO di Brisighella fra i prodotti DOP che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di portare a Bruxelles per la “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”. La cucina italiana è stata infatti candidata a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. Nei giorni scorsi è arrivato il primo parere positivo della stessa organizzazione delle Nazioni Unite. Fra i prodotti portati, anche l’aceto balsamico di Modena, di Reggio Emilia, il Parmigiano Reggiano, la piadina romagnola, il prosciutto di Parma e il riso del Delta del Po.

Secondo i dati Qualivita/Ismea il valore complessivo della Dop-Economy dell’Emilia-Romagna è di quasi 4 miliardi di euro. I prodotti vengono considerati importanti anche per l’equilibrio territoriale, poiché sono ritenuti indispensabili nel garantire posti di lavoro e un’identità culturale del territorio.