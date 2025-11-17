Sesta vittoria in altrettante partite per l’Olimpia Teodora Ravenna che batte anche Valdarno al termine di una partita combattutissima e decisa solo al tie break. Le giallorosse cedono così il loro primo punto, dopo cinque successi da 3 punti, ma mantengono la vetta della classifica del Girone B di Serie B, con due lunghezze di vantaggio su Bologna.

La squadra di Coach Rizzi si porta 2-0 con un set, il primo, controllato con autorità, e il secondo strappato ai vantaggi, poi subisce la rimonta ospite: Valdarno a sua volta domina il terzo parziale e conduce con un buon margine anche il quarto. Nel tie break però le Leonesse tornano a ruggire e confermano così l’imbattibilità stagionale.

La partita

Solito sestetto titolare per Coach Rizzi al fischio d’inizio con Poggi-Casini diagonale, Boninsegna e Monaco in posto 4, Marchesano e Fabbri al centro, e la capitana Franzoso libero.

Le ospiti partono forte mettendo pressione al servizio (1-4), ma Ravenna entra presto in partita (4-4) grazie all’ottima difesa, che permette tante rigiocate e permette il primo allungo alle padrone di casa, prima sul 7-5 poi sul 9-6. Tre muri consecutivi di Valdarno valgono il 9-9, ma le Leonesse mantengono il ritmo e si riportano subito avanti (11-9). I muri di Fabbri (13-10) e Marchesano (15-11) lanciano il parziale decisivo, con ancora Monaco e Franzoso protagoniste in difesa. L’Olimpia Teodora non si volta più indietro e vince il primo set 25-16.

Partita che diventa molto più combattuta nel secondo parziale, dove le ospiti alzano la loro efficienza offensiva e trovano il primo strappo sul 7-10. Il servizio vincente di Boninsegna vale la parità a quota 13, poi Valdarno torna momentaneamente avanti 13-15, ma Olimpia sorpassa sul 16-15. Il finale è un tiratissimo punto a punto e le padrone di casa strappano il set 27-25 per il 2-0.

Reazione rabbiosa di Valdarno che parte addirittura 8-0 nel terzo parziale, anche grazie all’ottimo ingresso in partita di Bondarenko che, schierata al posto di Pagot in avvio di set, si dimostra molto efficace in attacco. Ravenna al contrario comincia a sbagliare tanto e Coach Rizzi prova a rimescolare le carte con Balducci e Bendoni per Boninsegna e Fabbri. Dopo essere finite sotto 8-18, le padrone di casa si rimettono in carreggiata e tornano fino al -6 sul 17-23, ma non c’è più spazio per una rimonta completa e Valdarno chiude 17-25 (2-1).

Nel quarto set però l’Olimpia Teodora parte ancora un po’ in sordina, costringendo addirittura Rizzi a spendere entrambi i timeout in avvio (sul 2-6 e 3-8). Le giallorosse finiscono sotto anche 3-10, ma trovano la forza di reagire e tornano a contatto con un mini-parziale di 6-0. La squadra toscana, sapientemente guidata dalla palleggiatrice Braida, piazza un nuovo allungo fino al 13-18. Ancora con muro e difesa Ravenna resta in gara sul 20-22, quando l’occasione di accorciare ulteriormente in contrattacco finisce fuori. Valdarno può chiudere il parziale 20-25 e allungare la partita al tie break.

Nel quinto set è Olimpia a partire meglio (5-1), con la solita attenzione difensiva e buoni attacchi di Boninsegna. Dopo il cambio campo (8-5) e il nuovo +4 sul 9-5, Valdarno però ribalta tutto portandosi avanti 9-10. Contro-parziale di 3-0 e le Leonesse tornano avanti 12-10, ma un pesantissimo muro toscano mette le pasi per un altro finale punto a punto (12-12). Il break decisivo è firmato da un muro di Casini, che regala due match point a Ravenna, che chiude la gara al secondo tentativo con un pallonetto di Boninsegna per il 15-13.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Pediatrica Bindi Valdarno 3-1 (25-16, 27-25, 17-25, 20-25, 15-13)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 4, Marchesano 14, Monaco 7, Boninsegna 13, Fabbri 13, Casini 18; Bendoni 1, Balducci. N.e.: Ratti, Manghi, Cangini (L), Piani, Campoli. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Valdarno: Fiori (L), Fontemaggi 6, Covino 20, Biondi 12, Braida 5, Pagot 3, Poli 15; Bondarenko 13, Caruana (L), Citterio, Davoli. N.e.: Brutti, Cherici. All.: Chiappafreddo. Ass.: Caleri.