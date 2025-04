Logopedia: a Faenza un confronto fra gli studenti delle Università di Bologna, Monaco e Innsbruck

Due giorni di confronto a Faenza per gli studenti dei Corsi di Laurea in Logopedia delle Università di Bologna, di Monaco e di Innsbruck. Nella giornata di lunedì infatti hanno raggiunto la città manfreda, dove ha sede il Corso di Laurea in Logopedia dell’Università di Bologna, e sono stati accolti in municipio una cinquantina di studenti provenienti dalla Germania e dall’Austria. Il programma di scambio internazionale è reso possibile grazie ad una sinergia tra l’Università di Bologna, l’Ausl Romagna, il Comune di Faenza e la Fondazione Flaminia.