“Logistica e trasporti in Romagna: tra Zls e crisi globali”: il convegno di Legacoop

“Logistica e trasporti in Romagna”, questo il titolo del convegno di Legacoop Romagna sull’importanza della Zona Logistica Semplificata nel fronteggiare le crisi globali. L’incontro, tenutosi a pochi giorni dall’avvio del comitato d’indirizzo per la ZLS, vuole sottolineare l’importanza dello sviluppo Porto di Ravenna per la logistica regionale, nazionale e internazionale. Tra i temi affrontati anche il ruolo delle cooperative all’interno della filiera logistica regionale e non solo