Nuovo arrivo dell’Ocean Viking a Ravenna. L’imbarcazione di Sos Mediterranee è in viaggio dopo aver salvato 101 naufraghi in mezzo al Mediterraneo. Saranno almeno quattro i giorni di viaggio per toccare le nostre coste. Dal canto suo, l’associazione non governativa ha già segnalato al governo italiano le previsioni meteo per i prossimi giorni: si prevede un Adriatico molto mosso. Sos Mediterranee ha quindi sollecitato il governo a consentire lo sbarco dei migranti in un porto più vicino.