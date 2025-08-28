Gea Rambelli, attrice e cantante, presenta lo spettacolo teatrale che si terrà giovedì 11 settembre al teatro comunale di Russi: “L’occhio invisibile”, scritto da Gian Filippo Maria Falsina e Alberto Oliva. L’occhio invisibile ha come tema centrale l’illusoria scelta di libertà nel decidere di farsi sorvegliare nella speranza di sicurezza. Il testo ha vinto il premio Fantasio 2024 per la capacità di attualizzare in modo originale e coerente il messaggio di Orwell, con la sottolineatura di scenari inquietanti legati al controllo invasivo della vita pubblica e soprattutto privata delle persone