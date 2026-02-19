Le locazioni rappresentano oggi uno snodo strategico per il mercato immobiliare e per l’equilibrio tra esigenze di proprietari, inquilini e operatori del settore. In un contesto in continua evoluzione, caratterizzato da nuove normative, cambiamenti nei modelli abitativi e crescenti aspettative di tutela e trasparenza, diventa fondamentale conoscere e utilizzare strumenti innovativi capaci di semplificare i processi e ridurre i rischi.

Di questi temi si parlerà venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 10.30, nel corso dell’incontro dal titolo “Locazioni: strumenti innovativi e vantaggi”, in programma presso la Sala Bini di Confcommercio provincia di Ravenna (via Oriani 14).

L’iniziativa è promossa da F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna ed è rivolta ad agenti immobiliari, professionisti del settore, proprietari e a tutti coloro che operano o sono interessati al mondo delle locazioni.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Ivano Venturini, presidente F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna e dell’Emilia-Romagna, che sottolineerà il ruolo centrale della mediazione immobiliare qualificata e l’importanza di soluzioni moderne per rendere il mercato delle locazioni più sicuro ed efficiente e dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana del Comune di Ravenna Massimo Cameliani.

Sarà inoltre presente Alessandro Simonetto, vicepresidente nazionale F.I.M.A.A. Confcommercio con delega al turismo, che interverrà sul tema delle locazioni nel quadro nazionale, affrontando le principali criticità del mercato, le prospettive di evoluzione normativa e il ruolo della Federazione nel supporto agli agenti immobiliari, a tutela della professionalità e della trasparenza nei rapporti tra le parti.

Seguirà l’intervento di Andrea Napoli, CEO di Locare, che illustrerà strumenti innovativi e nuove opportunità operative per la gestione delle locazioni, evidenziandone i vantaggi in termini di tutela, semplificazione e sostenibilità economica per tutti gli attori coinvolti.

L’incontro vuole offrire un momento di approfondimento concreto e di confronto su un tema di grande attualità, con l’obiettivo di fornire competenze utili e immediatamente applicabili in un settore sempre più complesso e competitivo.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Per confermare la propria presenza: ravenna@confcommercio.it Per info: 0544 515718