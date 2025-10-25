Venerdì la Polizia di Stato di Ravenna e i Carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento adottato dal Questore di Ravenna con cui è stata disposta la sospensione della licenza di un pubblico esercizio con conseguente chiusura temporanea dell’attività per 5 giorni.

Il provvedimento è stato adottato in seguito a un’articolata attività istruttoria esperita dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Ravenna.

Nello specifico, i motivi della chiusura risiedono nelle ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il locale, infatti, è stato più volte teatro di episodi di rilevanza penale, in particolare, nei mesi precedenti un cliente è stato vittima di un furto con strappo.

Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare è stata decretata la sospensione del pubblico esercizio. Quanto disposto si inserisce nella più ampia attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato al fine di limitare episodi che possano mettere in pericolo la sicurezza della collettività.