Il Questore di Ravenna ha disposto questa mattina la chiusura per cinque giorni di un locale dei lidi ravennati, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L’esercizio, già da tempo sotto la lente della Polizia, era diventato punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali ed era stato teatro di diversi episodi di violenza e pericolo per la collettività. Numerosi gli interventi delle forze dell’ordine, tra Polizia di Stato e Carabinieri.

Tra i fatti più gravi, una rissa sfociata in un accoltellamento che aveva provocato fratture e ferite a una persona, costretta al ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna.

A conclusione dell’istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa, il Questore ha firmato il decreto di chiusura temporanea per garantire ordine e sicurezza pubblica.