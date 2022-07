A partire dal prossimo lunedì 11 luglio lo Sportello emergenza Ucraina verrà trasferito dagli uffici della Casa delle Culture in piazza Medaglie d’oro 4 agli uffici del Centro Stranieri in via Oriani 44.

L’equipe emergenza Ucraina riceverà il martedì dalle 9 alle 13, previo appuntamento contattando l’ufficio ai numeri 329.9079549; 335.1806322 o alla mail accoglienzastranieri@comune.ravenna.it