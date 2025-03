Lo sportello del sorriso, nonché la Onlus Il Terzo Mondo ODV, per voce del suo presidente Charles Tchameni Tchienga, ringrazia l’azienda agricola AGRITALIA SRL per la grande quantità di prodotti alimentari ricevuti.

Si tratta di oltre 200 kg di una varietà di frutta e verdura composta da cipolle, carote, limone, broccoli, arance, kiwi…

È un dono prezioso che ci arriva come preludio ai festeggiamenti di fine Ramadan e che permetterà allo sportello del sorriso di consentire alle famiglie indigenti di Ravenna che frequentano lo sportello del sorriso di via Grado 30, di festeggiare la fine del Ramadan, domenica 30 marzo con un sorriso in più.

Ringrazio infinitamente la Fondazione di Protezione Civile dell’Ordine di Malta ‘Il C.I.S.OM.” Ravenna e dell’ Emilia-Romagna e il suo referente Alessandro Cingolani, per aver indirizzato la donazione a favore dello sportello sorriso – ha commentato Tchameni.