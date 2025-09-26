Lo sport ravennate si ritrova in Darsena

Dal 26 al 28 settembre, in occasione della Settimana europea dello sport, torna Sport in Darsena a Ravenna. Le associazioni sportive della città si ritroveranno per permettere ai giovani di conoscere e provare le varie discipline praticate nel capoluogo bizantino. Tutto il lungo weekend sarà inoltre caratterizzato dai food truck dell’International Street Food. Sabato prevista inoltre una pedalata per il quartiere. Collegata a Sport in Darsena sarà Navigare per Ravenna, il viaggio in barca lungo il Candiano.