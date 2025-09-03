Martedì 2 settembre il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha consegnato la Bandiera coi colori della città ai Cerviaman impegnati in IRON MAN Italy Emilia Romagna (18-21 settembre 2025). La cerimonia, ricca di significato, ha visto la presenza di una folta rappresentanza dei Cerviaman e dell’Amministrazione Comunale. Erano presenti anche il Vicesindaco Gianni Grandu, gli assessori Mirko Boschetti, Federica Bosi e Michela Brunelli.

Sulla bandiera si legge “Lo Sport del cuore e dei Sentimenti”, frase che racchiude gli obiettivi ed i valori della squadra gialloblu che quest’anno corre per Tommy, un ragazzo autistico di Pisignano.

Questa cerimonia giunge a poche settimane dall’avvio alla competizione, ma la corsa solidale è già partita e non si ferma: la Pro Loco di Savio in occasione della Sagra dello Strozzaprete ha donato al progetto 500€ e la Parrocchia di Santa Maria Assunta (Duomo) grazie all’impegno di Don Pierre ha raccolto 750€ a favore di Tommy. La serata si è conclusa con un ricco aperitivo offerto da Simoncino e dal Saretina 152, Spiaggia e Ristoro.

“Queste collaborazioni ci rendono orgogliosi – dichiarano gli atleti – in quanto alla pari dei valori dello sport stiamo diffondendo quelli di comunità e solidarietà che fanno di Cervia un luogo speciale. Sarà un onore poter correre anche quest’anno coi colori della città che ci daranno, assieme al tifo dei nostri sostenitori, la grinta di tagliare il traguardo”.

Dichiarazione congiunta del Sindaco e del Vicesindaco: “Cerviaman è una realtà di cui andare orgogliosi. Coniuga Sport, Solidarietà, Inclusione e Comunità, valori e principi trasversali alla nostra Città, pienamente condivisi da questa Amministrazione. I Cerviaman in questi anni hanno saputo costruire progetti che continuano nel tempo con un modus operandi basato sulla trasparenza e sullo spirito di comunità”.