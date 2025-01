Il Centro per le Famiglie dell’Unione Romagna Faentina presenta lo “Speciale Infanzia febbraio-giugno 2025”, un ricco calendario di incontri dedicati al tema dell’infanzia.

Tutti gli incontri sono gratuiti ad iscrizione obbligatoria (0546 691871 – informafamiglie@romagnafaentina.it)

Le iniziative proposte affrontano varie tematiche del macro-mondo dell’infanzia, che verranno approfondite grazie alla partecipazione di esperti di medicina e psicologia infantile.

Tra queste, lo Spazio Gioco “Nello l’Asinello”, in programma tutti i giovedì dalle 16:00 alle 18:00. Per l’occasione verrà allestito uno spazio di gioco libero e relax per bimbi e bimbe da 0 a 36 mesi, con la presenza di una educatrice del Centro per le Famiglie.

Martedì 18 febbraio, alle ore 18:30 presso il Cinema Europa di Faenza, verrà proiettato “Papà ha bruciato i biscotti”, un documentario in grado di offrire uno sguardo alle fatiche emotive dei padri. Presenti in sala insieme il regista Jeffrey Zani e il Prof. Dell’Unibo Franco Baldoni.

Il 26 febbraio prenderà il via il Gruppo per papà di bimbi e bimbe 2-6 anni “Essere e fare il papà!”, condotto dal dott. Stefano Albertini (psicologo e psicoterapeuta). Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 18:00 presso il Centro per le famiglie (Via san Giovanni Bosco, 1 – Faenza).

Nei comuni di Casola Valsenio, Solarolo, Brisighella e Castel Bolognese a partire dal mese di febbraio verranno inoltre allestiti spazi gioco genitori-bimbi/e e organizzati gruppi di confronto per genitori.