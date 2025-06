Carlo Lucarelli ha studiato e si è diplomato nel 1979 al Liceo Classico Torricelli e qui torna venerdì 13 giugno(alle ore 18) nell’Auditorium di Palazzo degli Studi per presentare il suo nuovo romanzo intitolato “Almeno Tu”, pubblicato da Einaudi.

La partecipazioneall’evento, organizzato dall’Associazione Ex Allievi Liceo Torricelli, è libera.

Lucarelli è uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei, autore di romanzi che hanno segnato il genere noir in Italia, come Almost Blue e la trilogia del commissario De Luca (Carta Bianca, L’estate torbida,Il giorno del lupo).

E’ lui che ha ideato il personaggio dell’ispettore Coliandro, protagonista di una serie di romanzi e di una trasposizione in una serie televisiva amatissima dal pubblico diretta dai Manetti Bros, che ha l’interprete principale nell’attore Giampaolo Morelli.

Oltre alla carriera letteraria, Lucarelli è noto al grande pubblico per la sua attività televisiva: ha ideato e condotto programmi di grande successo come Blu Notte – Misteri italiani, La tredicesima ora e Lucarelli racconta, diventando un punto di riferimento nel racconto dei grandi misteri italiani.

Il romanzo “Almeno Tu”, si apre proprio a Faenza, città legata alla giovinezza dell’autore e teatro della prima scena narrativa. Come in molte delle sue opere, anche in Almeno Tu la provincia italiana diventa lo sfondo di una vicenda tesa e inquieta, dove il confine tra colpa e verità è sottile.

Nell’Auditorium del Liceo, dove Lucarelli ha compiuto i suoi studi, si compie così un simbolico ritorno alle origini: un’occasione speciale per studenti, docenti, ex allievi e appassionati di letteratura, per incontrare dal vivo una delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano.

Nel corso dell’incontro, Carlo Lucarelli ripercorrerà alcune tappe del proprio percorso letterario e professionale, dialogando con Alfonso Toschi e con il pubblico presente.