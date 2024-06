Incidente fra tre mezzi a Lido di Savio, coinvolto anche un autobus di linea. Due i feriti trasportati all’ospedale. La carambola è avvenuta all’incrocio tra viale Lord Byeron, via Forlì e piazzale Forlimpopoli, intorno alle 8 di venerdì mattina.

Una Dacia, guidata da una donna sessantenne, si è immessa su viale Byron da via Forlì, in direzione di Milano Marittima, andando però a scontrarsi con un furgone che stava transitando sul viale. Alla guida un uomo sui 50 anni. Dopo l’impatto, molto violento, il furgone è andato in testacoda e, ormai fuori controllo, è andato a scontrarsi contro un autobus sulla corsia opposta. Il mezzo di Start Romagna si stava dirigendo verso Lido di Classe.

Allertata la centrale operativa, è stato necessario l’intervento di due ambulanze del 118, supportate dall’elicottero decollato da Ravenna. Il personale sanitario è stato coadiuvato dai Vigili del Fuoco di Cervia, mentre la Polizia locale di Ravenna ha chiuso l’intera area alla viabilità per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per poi registrare i rilievi dell’incidente e risalire alle responsabilità.

Il conducente del furgone ha subito le conseguenze peggiori. L’uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità. L’autista dell’autobus invece è stato accompagnato all’ospedale di Ravenna con ferite di lieve entità. Non è stato invece necessario nessun trasporto in ospedale per la donna al volante della Dacia e per la passeggera dell’autobus, l’unica in quel momento a bordo della corsa per Lido di Classe.