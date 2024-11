Oggi, 20 novembre, è in corso lo sciopero nazionale di medici, infermieri e personale sanitario per 24 ore indetto da ANAAO ASSOMED, CIMO FESMED, NURSING UP. Feletti (Anaoo): “Scioperiamo per chiedere migliori condizioni e per sensibilizzare i cittadini contro lo smantellamento della sanità pubblica”