I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina hanno fatto anticipare la programmazione delle gare delle sfide tra gli sci club romagnoli. Così le tradizionali quattro prove di slalom gigante sono state concentrare in due giornate all’Alpe Lusia e al Cermis, in Trentino.

Sulle nevi trentine si è confermato, per il terzo anno consecutivo, lo Sci Club Forlì che si è aggiudicato il Campionato Romagnolo, precedendo nell’ordine lo Sci Club Coriano, poi a chiudere il podio al terzo posto lo Sci Club Uoei Faenza, seguito da San Marino, Cesena, Carpani Rimini, Alfonsine e Orso Bianco Ravenna.

Per il dodicesimo “memorial Agos Ghinassi” riservato ai giovani, al primo posto della classifica lo Sci Club San Marino davanti all’Uoei Faenza.

Lo Sci Club Uoei Faenza ha mantenuto la sua leadership a livello territoriale, vincendo per la decima volta consecutiva il Campionato Provinciale di Ravenna, davanti ad Alfonsine ed Orso Bianco Ravenna.

A breve lo Sci Club Uoei sarà di nuovo in pista per l’organizzazione sulle nevi dell’Appennino Bolognese dell’undicesima del “memorial Francesco Drei” gara promozionale di slalom gigante, riservata agli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del comprensorio faentino

E’una sorta di campionato studentesco cittadino che si svolgerà venerdì 13 febbraio sulla pista Tomba al Corno alle Scale.

La manifestazione vedrà al via tanti giovani degli istituti “Europa”, “Carchidio-Strocchi” e “Lanzoni” per le medie; “Istituto Tecnico “Bucci Itis” e Liceo “Torricelli Ballardini” per le superiori.

In palio il trofeo opera dell’artista Goffredo Gaeta e messo in palio dalla consigliera Mirella Venturi, in ricordo dell’indimenticabile socio Francesco Drei, grande appassionato di sci.