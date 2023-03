Con il successo nelle ultime due prove di slalom gigante disputate a San Martino di Castrozza lo Sci Club Uoei Faenza conquista ancora una volta il Campionato Romagnolo, titolo che deteneva già e che ha difeso.

Il sodalizio manfredo era già in testa alla classifica dopo le prime gare disputate a gennaio sempre sulle nevi trentine all’Alpe Lusia a Moena e con il bis sulla pista Valboneta a Malga Ces – San Martino di Castrozza si è ripetuto piazzando diversi atleti sui podi delle varie categorie e aggiudicandosi così l’intero Campionato Romagnolo, valido per il “trofeo Michele Zafferani”, quindicesima edizione.

Lo Sci Club Uoei Faenza ha preceduto nell’ordine Coriano, Forlì, Cesena, Orso Bianco Ravenna, San Marino, Alfonsine e Lugo e si è aggiudicato pure il nono “memorial Agos Ghinassi” riservato ai giovani.

Un grande applauso per gli atleti e i dirigenti della società faentina che ha vinto anche, per l’ottava volta consecutiva, il Campionato Provinciale Interclub Ravenna, giunto alla 46 esima edizione, valevole anche per il sesto “trofeo Raul Gaeta” e il secondo “memorial Claudio Bondi”.